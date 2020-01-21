凌晨通報15名醫護遭感染...胡錫進怒轟：武漢市不該在鍾南山說之後才說

▲武漢肺炎疫情之恐怖，引發各界關注。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散速度之快，引發全球高度關注。國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山昨日才說完1名病患導致14名醫護人員受感染，武漢市衛健委21日凌晨才通報，有15名醫護人員感染新型冠狀病毒肺炎。對此，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日怒轟，這麼重要的訊息是新型肺炎人傳人的關鍵證據之一，他認為「武漢不該在鍾南山公布後才說」。

武漢市衛健委今日凌晨通報，有15名醫護人員感染了武漢肺炎。胡錫進21日在微博上發文指出，「如果鍾南山昨晚不說14名醫務人員被感染，是不是武漢市衛健委會繼續隱去這個訊息？」

胡錫進認為，這個重要的訊息從一個側面展示了新型冠狀病毒人傳人的強度，因此武漢市衛健委沒有權力把這個訊息「淡化」在198名病患者的籠統訊息之下。

胡錫進表示，他不認為武漢市像擠牙膏一樣向外披露訊息的做法，是為了哪個官員的烏紗等私利，「我更願意相信他們這樣做是出於善意，希望在一些關鍵問題沒有完全確認的情況下維護社會的安寧和信心」。

▲環球總編認為武漢市衛健委不應該隱瞞訊息。（圖／翻攝微博）



「內緊外松是一些官員的習慣工作方式。」胡錫進解釋，但在網際網路如此發達的時代裡，人們不接受所謂的「內緊外松」，老百姓有自己獨立的判斷能力，大家不需要、甚至很抵觸自己的生活「被安排」，他們要求在涉及自身利益重大事務的知情權上與官員們是平等的，由他們自主做出如何反應的決定。

此外，他還強調，公開訊息是多麼簡單的事，但生活中總有某些官員拖拖拉拉，「這個習慣真是要徹底改改了」。「抗擊新型肺炎的大戰剛剛拉開帷幕，老胡誠懇希望接下來的訊息通報經受住考驗，把人們的注意力從微信上的小道消息拉回來到對官方訊息的充分信任上。」

最後值得注意的是，胡錫進還呼籲民眾支持武漢市，支持武漢衛健委和一線的各大醫院。「武漢的醫護人員現在很英勇，幹部們要組織全市的抗新肺炎鬥爭，也殊為不易。武漢市民們當前的感受可想而知。武漢現在是主戰場，希望那裡振作，前面的戰鬥還很長。」

▲武漢肺炎「大陸疫情分布」。（圖／記者陳郁元製）



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