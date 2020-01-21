「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

▲大陸抗SARS專家鍾南山說明疫情。

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎確診案例已達291例，大陸抗SARS專家、國家衞健委高級別專家組組長鍾南山20日表示，病毒的源頭目前還不清楚，但從各方面的資料與調查來推斷，是來自於野生動物，可能是竹鼠、獾之類。鍾南山提到的「竹鼠」，是大陸近年很受歡迎的野味，竹鼠養殖戶「華農兄弟」還因拍攝飼養、烹調竹鼠的影片獲得超過2億的點閱率。

竹鼠以竹子、芒草、植物的莖等為食，因棲息於竹林，且愛吃竹子得名，上門牙非常粗大，四肢短小但粗壯，有很強的挖掘能力，成熟竹鼠的體長約30至40公分，體重約2至4公斤。

▼大陸美食廚師「美食作家王剛」拍攝烹飪竹鼠的影片。（圖／翻攝自bilibili，美食作家王剛）



竹鼠近年在大陸是非常受歡迎的食物，皮毛也能用來製作衣物，經濟價值高，被大規模人工養殖，《本草綱目》記載，「竹鼠肉甘，平，無毒。補中益氣，解毒。」竹鼠的養殖戶也稱，竹鼠肉質鮮嫩，口感獨特，屬於低脂肪、低膽固醇、高蛋白質的肉類，營養價值相當豐富。

竹鼠受歡迎的程度不只作為食物，竹鼠養殖戶「華農兄弟」因為拍攝飼養竹鼠的影片在網路影音平台爆紅，獲得超過2億的點閱，且幾乎每一支影片都會烹調一隻竹鼠，以「中暑、長太醜、太漂亮、得憂郁症、愛打架」等作為竹鼠要被煮食的理由，且烹調的方式相當多變，包含火烤、紅燒、水煮等。

▼「華農兄弟」養殖、烹飪竹鼠爆紅。（圖／翻攝自YouTube／華農兄弟）



不過，武漢肺炎爆發後，許多人都懷疑源頭可能與「野味」有關，大陸國家衞健委高級別專家組組長鍾南山20日也表示，病毒的源頭目前還不清楚，但從各方面的資料與調查來推斷，是來自於野生動物，可能是竹鼠、獾之類。

鍾南山還在受訪時強調，許多冠狀病毒都是藉由哺乳動物傳染給人類的，包含SARS、MERS等，都是從某個野生動物來的，中間有一個宿主，然後再感染人類，「除了戴口罩、量體溫等防疫措施外，也要改變習慣，不要再吃野味了。」

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▼華農兄弟烹煮竹鼠。