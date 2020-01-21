武漢市場販116種野味！SARS中間宿主「果子貍」提供活宰現殺

▲武漢華南海鮮市場內一間野味店，共有116種品項。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎去年12月爆發，最早的病例都與「華南海鮮市場」有關，大陸國家衛健委的專家1月20日也指出，懷疑病毒的傳遞與販售野生動物的「野味」攤位有關係。專家提出懷疑後，許多曾逛過海鮮市場的網友都表示，曾在市場看到野味攤，販售的野生動物很多是活殺現宰，包含孔雀、駱駝、狐狸、果子狸、竹鼠等。

微博網友近日貼出一張野味價目表，從中可以發現，這間商店名為「大眾畜牧野味」，地址就位在武漢的華南海鮮市場，販售的野味種類多達116種，有活孔雀、活娃娃魚、活豪豬、活刺蝟、活梅花鹿、活狐狸、蜈蚣、駱駝、駝峰等，甚至還有SARS的中間宿主「果子狸」，價格為130元人民幣（約576元新台幣）。

此外，「大眾畜牧野味」還提供活殺現宰、速凍冰鮮、送貨上門，以及長途托運的服務。

除了價目表，也有網友貼出在市場拍到的活體野生動物，包含豪豬、竹鼠、山羌等，雖然都被關在鐵籠內，但鐵籠就直接放在大街上，衛生上的確有疑慮，還有大陸媒體拍到地上有被宰殺的動物屍體，從外觀上還能看出是兔子的頭顱。

這一系列的圖片，也令大陸網友相當憤怒，留言大罵，「自己找死還拉上全國人。」「還敢吃果子貍？非典（SARS）教訓還不夠嗎？」「光看價目表就想吐了。」

大陸國家衛健委高級別專家高福20日也指出，他們懷疑海鮮市場內的野生動物銷售攤位與病毒有關聯，因為新型冠狀病毒都是從某個哺乳動物作為「中間宿主」，再感染給人類的，「根據它的（武漢肺炎）相似形，我們推測會有野生動物在裡面起了很關鍵的作用，最早的時候所有的病人都和華南海鮮市場有關，非常清晰，從動物跳到人類，有適應性變異，就有有限的人傳人。」