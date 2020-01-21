　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

武漢市場販116種野味！SARS中間宿主「果子貍」提供活宰現殺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

▲武漢華南海鮮市場內一間野味店，共有116種品項。（圖／翻攝微博，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎去年12月爆發，最早的病例都與「華南海鮮市場」有關，大陸國家衛健委的專家1月20日也指出，懷疑病毒的傳遞與販售野生動物的「野味」攤位有關係。專家提出懷疑後，許多曾逛過海鮮市場的網友都表示，曾在市場看到野味攤，販售的野生動物很多是活殺現宰，包含孔雀、駱駝、狐狸、果子狸、竹鼠等。

微博網友近日貼出一張野味價目表，從中可以發現，這間商店名為「大眾畜牧野味」，地址就位在武漢的華南海鮮市場，販售的野味種類多達116種，有活孔雀、活娃娃魚、活豪豬、活刺蝟、活梅花鹿、活狐狸、蜈蚣、駱駝、駝峰等，甚至還有SARS的中間宿主「果子狸」，價格為130元人民幣（約576元新台幣）。

此外，「大眾畜牧野味」還提供活殺現宰、速凍冰鮮、送貨上門，以及長途托運的服務。

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

除了價目表，也有網友貼出在市場拍到的活體野生動物，包含豪豬、竹鼠、山羌等，雖然都被關在鐵籠內，但鐵籠就直接放在大街上，衛生上的確有疑慮，還有大陸媒體拍到地上有被宰殺的動物屍體，從外觀上還能看出是兔子的頭顱。

這一系列的圖片，也令大陸網友相當憤怒，留言大罵，「自己找死還拉上全國人。」「還敢吃果子貍？非典（SARS）教訓還不夠嗎？」「光看價目表就想吐了。」

大陸國家衛健委高級別專家高福20日也指出，他們懷疑海鮮市場內的野生動物銷售攤位與病毒有關聯，因為新型冠狀病毒都是從某個哺乳動物作為「中間宿主」，再感染給人類的，「根據它的（武漢肺炎）相似形，我們推測會有野生動物在裡面起了很關鍵的作用，最早的時候所有的病人都和華南海鮮市場有關，非常清晰，從動物跳到人類，有適應性變異，就有有限的人傳人。」

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢華南海鮮市場販售活野味,懷疑是武漢肺炎來源。（圖／翻攝微博）

ET快訊
「連續發燒9天」沒就醫！回台確診武漢肺炎　女台商：對當地醫療
即／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃
武漢「旅遊警示升至第三級」　參團解約退費原則公布
武漢肺炎疫情爆發！男星「想要肺炎輪到我？」被狂轟
武漢肺炎源頭疑找到了！陸抗SARS專家：別再吃野味
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

「我氣鼠了」青峰KKBOX後台搥背板　瘋癲完..求攝影大哥幫修照片XD

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

迪化街牛軋糖23條要1100元！　公定價「一斤660元」老闆：利潤低

親解家庭問題！別折斷孩子翅膀　嚴厲責備源於「父母本身的自卑」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

武漢肺炎死亡「增至6例」...患者醫療費、門診費政府全「買單」！

「竹鼠」疑是武漢肺炎源頭！陸抗SARS專家：不要再吃野味了

暫無特效藥！嚴防「毒王級」超級傳播者…鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

「新型冠狀病毒」肆虐！武漢市感染肺炎死亡個案增至6例

浙江也出現武漢肺炎確診病例！一次新增5人「46歲男兩周前發燒」

餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

影／不明原因肺炎→確認新型冠狀病毒　武漢肺炎「21天全紀錄」

百貨公司隨機殺人！女大生排隊上廁所慘遭「頸部反覆切割」…血染白裙倒地

收廢紙年賺近百萬！　42歲大姐花「8年積蓄」買房...希望取個好媳婦

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例　疑似病例54例

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

大陸熱門新聞

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

20歲妹洗澡！腿間冒出男嬰頭傻：沒懷孕啊

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

19歲女大生被性侵墜樓亡！判決卻讓家屬崩潰

武漢肺炎「新增1死」累計4死

SARS專家證實：武漢肺炎肯定人傳人

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

武漢肺炎「上海現首例」！全網怒轟

鐘南山：發燒人員「禁止出武漢」

獻身凱燕哥17次　對方竟開國產車

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

鍾南山：新型冠狀病毒肺炎有人傳人的現象

更多熱門

相關新聞

浙江一次新增5例武漢肺炎確診

浙江一次新增5例武漢肺炎確診

浙江省衛健委21日指出，浙江先前通報的5例懷疑病例已確認為武漢肺炎（新型冠狀病毒）確診病例，首例確認者為46歲男性，常住武漢，1月3日從武漢駕車至溫州，隔天出現發燒症狀就醫，17日在溫州定點醫院進行隔離治療。

2例疑似武漢肺炎檢驗結果出爐！疾管署緊急召開記者會

2例疑似武漢肺炎檢驗結果出爐！疾管署緊急召開記者會

武漢肺炎「21天全紀錄」

武漢肺炎「21天全紀錄」

疾管署6時公布武漢肺炎檢驗結果

疾管署6時公布武漢肺炎檢驗結果

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

快訊／大陸武漢肺炎確診病例增至291例

關鍵字：

武漢肺炎肺炎武漢華南海鮮市場野味果子貍SARS新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

1人武漢待4天返台發燒　急入新竹馬偕

Lisa掰了招牌妹妹頭「旁分瀏海」罕露額頭

即／花蓮門諾「疑似病例」！女團客武漢搭機來台旅遊發燒

不要Google搜尋這7個關鍵字

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

iPhone 12變薄了！　7大設計新亮點搶先看

拿育兒津貼買2萬《天堂M》帳號　網哭了

「疑染武漢肺炎」台商逃回台灣　疾管署回應

粉專爆：藍營連署開除韓等3人黨籍

春節禁忌大公開！「這天」洗頭衰整年

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！
《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

《三生三世枕上書》1月22日正式播出！　迪麗熱巴東華帝君虐戀超揪心

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

快跟人臉大...俄羅斯大貓吃腳腳　面帶陶醉清脆「啵」聲超療癒！

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

Sandy連主持12場尾牙賺超大　吳宗憲虧：太過分了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面