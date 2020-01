「白色鯨魚」在天空微笑　空巴 A330-700L正式執行運輸任務

▲A330-700L。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

空中巴士A330-700L(Beluga XL)以A330-200F運輸機為基礎開發而成,長63.1公尺,寬8公尺,高19.8公尺,可載51噸的貨物,在歷經200多次飛行測試後,終於在9日正式服役,為空中巴士公司提供30%的額外運輸能力,用以支持正在進行中的商用飛機計劃的生產升級,未來將與A300-600ST(Beluga)一同執行運輸任務。

A300-600ST因為外型酷似鯨魚,所以也被稱為「白鯨」,這次新款的A330-700L因為在機身彩繪上多了一雙眼睛和一抹微笑,所以就取名為Beluga XL,當中XL就是鯨魚在微笑的象形文字,類似鯨魚的機頭也提高了飛機的空氣動力學效率,這個設計是由空中巴士旗下2萬多名員工票選而來。

