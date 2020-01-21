「白色鯨魚」在天空微笑　空巴 A330-700L正式執行運輸任務

▲A330-700L。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

空中巴士A330-700L（Beluga XL）以A330-200F運輸機為基礎開發而成，長63.1公尺，寬8公尺，高19.8公尺，可載51噸的貨物，在歷經200多次飛行測試後，終於在9日正式服役，為空中巴士公司提供30％的額外運輸能力，用以支持正在進行中的商用飛機計劃的生產升級，未來將與A300-600ST（Beluga）一同執行運輸任務。

A300-600ST因為外型酷似鯨魚，所以也被稱為「白鯨」，這次新款的A330-700L因為在機身彩繪上多了一雙眼睛和一抹微笑，所以就取名為Beluga XL，當中XL就是鯨魚在微笑的象形文字，類似鯨魚的機頭也提高了飛機的空氣動力學效率，這個設計是由空中巴士旗下2萬多名員工票選而來。

Whale, hello there. The time has come. https://t.co/effQRDblz4 — CNN (@CNN) 2020年1月16日

空中巴士在2014年遇到了產能增長，原有的A300-600ST已經無法負荷龐大的運輸量，於是著手計畫建造新貨機，在歷經200多次飛行測試，超過700小時的飛行時數後，終於在2019年11月獲得了歐洲航空安全局（EASA）的認證，並於9日開始服役。

A330-700L是由A330-200F改裝而成，除了降低駕駛艙之外，也將巨型的貨倉移植到機身上，超寬的貨艙截面積可以裝下2個A350 XWB機翼，大大增加運輸能力，每年可飛行超過400萬英里。

空中巴士表示，首航的A330-700L是6架新貨機的第1架，將與A300-600ST一同執行任務，其餘的將在2023年亮相，並逐步淘汰A300-600ST。