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張國煒確定自己開！　星宇小年夜首航「執飛航班」曝光了

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▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空董事長張國煒確定在主持完首航儀式後，會執飛桃園-澳門來回航班。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空即將在1月23日，也就是小年夜當天3航點齊發首航，稍早星宇航空粉絲專頁宣布，董事長張國煒確定主持完首航儀式後，親自執飛當日的桃園-澳門來回航班，強調星宇未來將提供貼心服務與愉快舒適旅程，滿足每位旅客。

星宇指出，為感謝各界身體力行支持星宇航空順利開航，張國煒確定主持1月23日首航儀式後，親自執飛當日的桃園-澳門來回航班，並公布當天執飛的桃園-澳門航班時刻表。

請繼續往下閱讀...

▲▼張國煒親駕星宇二號機抵達桃園機場。（圖／Allen Chen攝）

▲星宇航空公布張國煒小年夜執飛班機時刻表。（圖／Allen Chen攝）

張國煒小年夜專機 <桃園－澳門> 班機時刻表

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▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空1/23將同步首航澳門、檳城及峴港3航點。（圖／星宇航空提供）

事實上，張國煒2019年底正式取得A321neo 正機師執照，這次是在距離機長身份服務旅客的第1413天，重新回歸前艙。星宇強調，張國煒肩負全機旅客旅程安心順暢的重大任務，親自披掛上陣為飛行安全掛保證，未來也將提供貼心服務與愉快舒適旅程滿足每一位旅客。

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