　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／星宇航空A321neo開箱直擊！商務艙如「空中豪宅」　身高208公分也能平躺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

星宇航空開航進入倒數，1月23日澳門、峴港、檳城3航點齊發，正式載客營運。《ETtoday新聞雲》17日搶先登機實際體驗嶄新內裝設計。其中，眾所矚目的商務艙，為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋（208公分），玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間，精緻設計宛如空中小豪宅。另外，全機還有免費WIFI服務，全艙也皆配置AVOD機上娛樂系統。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲星宇航空開航倒數，國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋，208公分的人全平躺也沒問題。（圖／記者湯興漢攝））

請繼續往下閱讀...

▲▼星宇航空董事長張國煒親駕A321neo回台。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空1月23日正式開航，當天將首航澳門、峴港及檳城，4月也會再開宿霧航線。（圖／星宇航空提供）

星宇航空A321neo座艙及機艙設備設計，由BMW集團旗下的Designworks設計團隊領軍，以「家」為概念，結合最新硬體配備打造獨一無二座艙設計，並跳脫傳統濃厚企業氛圍，要給乘客一上機就有回家的溫暖感覺。

星宇航空A321neo兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。呼應品牌識別色，整體機艙及座椅以大地暖色系定調，量身訂製專屬星宇風格的機艙空間，硬體設備規格更刷新多項國內業界窄體機紀錄。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼星宇商務艙有如空中小豪宅，首創國內窄體客機有全平躺座椅，最大可伸展到208公分。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

眾所矚目的商務艙有如空中小豪宅，為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋，即使身高208公分的人也能舒適平躺。商務艙主視覺以浩瀚宇宙星際為靈感，座椅外觀以BMW集團旗下的Designworks設計師建議使用銀色光澤（Cashmere Silver）展現科技感，搭配高雅深色座墊，玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲機上娛樂系統具備15.6吋1080P高畫質顯示器，可享受個人空中劇院。（圖／記者湯興漢攝）

商務艙還有設計貼心亮點，如頭靠旁增設座椅控制面板，為旅客平躺時輕易舉手一「鍵」豎直椅背的體貼設計，另外還有4段亮度閱讀燈。機上娛樂系統具備15.6吋1080P高畫質顯示器，帶上防躁耳機立即享受個人空中劇院。

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

▲▼商務艙底下有收納空間，使用筆電、書寫或用餐時，升降式扶手也可調整至最佳位置。（圖／星宇航空提供）

▲▼星宇航空機艙設備。（圖／星宇航空提供）

為體貼商務旅客機上辦公，使用筆電、書寫或用餐時，升降式扶手可調整至最佳位置，免費Wi-Fi服務隨時接收訊息，而USB及複合式電源插座為個人裝置隨時充電，工作累了隨時躺下小歇為自己充電，空中行動辦公室滿足所有需求。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲座位旁有USB及複合式電源插座，可隨時為個人裝置充電。（圖／記者湯興漢攝）

至於經濟艙部分，整體採明亮色系搭配俐落及簡練的外型，大地色調椅墊以多色編織工法優雅展現如樂譜的流線花紋，增添空間寬敞感及視覺舒適度。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟艙整體採明亮色系搭配俐落及簡練的外型，增添空間寬敞感及視覺舒適度。（圖／記者湯興漢攝）

新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間，讓雙腿舒服伸展，也可避免膝蓋頂到前方椅背的不適，即使前方座椅後傾也不過度影響後方空間，符合人體工學的椅墊設計，搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間。（圖／記者湯興漢攝）

不睡覺也不無聊，經濟艙提供免費文字訊息WIFI服務，每張座位皆備有個人機上娛樂系統，10.1吋720P高解析度螢幕，螢幕下方設置USB及單孔耳機插座，亦方便旅客使用個人耳機享受影音娛樂。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟艙搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡。（圖／記者湯興漢攝）

星宇航空表示，最高規格打造空巴A321neo，即使是窄體客機也要提供給旅客最頂級的飛航體驗，隨著機隊將陸續到位，未來A350XWB寬體機更加令人期待。

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼星宇航空經濟艙同樣提供免費文字訊息WIFI服務，每張座位皆備有個人機上娛樂系統。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼星宇航空Airbus A321-Neo二號機1/17開放媒體登機參觀拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

星宇航空發言人聶國維表示，目前星宇航空澳門、峴港、檳城的首航班機均已客滿，過年期間銷售則約有7、8成，部分航班仍有座位可以訂票，4月還會再開宿霧航線。

星宇3號機明天上午會回台，這架飛機回來要經過整備，之後就會加入1/23首航裡面，下半年還會有3架飛機交機，下半年會再規畫東北亞、東南亞的航線至少各一條，但現在還在努力爭取到最好的時間帶，但還沒辦法具體講是哪些城市，因為還有變數，確定之後會對外宣布。

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎..老司機嗨炸
陳揮文道歉！挺韓脫口「民進黨夾去配」選後坦言：不太在乎高雄人
女星「劇組全表兄弟」！被送上大亨床..藝人男友超綠偷哭　3線
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

韓國美容師神手改造！舒服到度估　炸毛博美秒趴下成「黑色小海獺」

吳怡農「90度鞠躬謝票」贏了氣度　國小嫩照流出...網：男大十八變！

1隻能殺26人！他旗津釣藍環章魚 大膽觸吸盤戳頭...友驚呼：超勇敢

囂張轎車「並排」堵公車叭不走 正義騎士爆氣怒吼：快滾啦！

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

太魯閣誤撞電線致車窗碎裂！1570人受影響⋯台鐵發「礦泉水」致歉

快訊／竹苗發低溫特報！今晨超冷⋯新北、桃園低溫跌破10°C

破三大紀錄！基隆港「客運量109萬人」創新高　今年再迎10艘郵輪首航

媽心急約相親！新竹哥「一晚爽吃3妹子」曬照閃瞎　老司機嗨炸：第2個好兇

官方激推春節國道好走密技　快記好返鄉、返工「不塞車時段」

屏東觀世音花燈飄仙氣！　網PO一張「電爆高雄對比圖」：沒比較就沒傷害

4縣市可能不到10℃！今晨最低溫在新北　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

萬巒豬腳宅配爆開噴醬！她氣炸打電話...客服竟回「賠你醬包」

狂醫行醫30年固定捐半薪「累積近億」…睡4小時澎湖跳島義診

附爐子卻無抽油煙機！他嘆「套房格局各種怪」PO文取暖　網爆共鳴揭原因

快訊／陳菊卸任、蘇嘉全接總統府秘書長？總統府澄清：憑空杜撰

春節「走替代免堵氣」！善用台61線西濱快　完美避塞路線曝光

春節前後境外移入傳染病「近9成來自新南向國家」專家教你防範訣竅

蔡英文擺脫論文烏賊戰　LSE官網：稱「博士」恭賀連任

「超肥冬瓜糖」爬廚房！他崩潰殺不完　網曝幼蟲真面目：沒頭還蠕動

蘇貞昌談罷韓：選舉罷免是人民權利！政府會妥善因應

不是海象是頭目！　IS最高領袖重達130kg　逮捕後…塞卡車後座運走

員工爆料加班出差沒領加班費　和碩：均依勞基法辦理

誠品進駐雲林80年警眷宿舍　坐榻榻米聽黑膠　感受舊日時光

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

生活熱門新聞

屏東觀世音花燈電爆高雄　網笑翻

低溫＋大雨10°C急凍2天　春節再變天

狂醫30年固定捐半薪　睡4小時澎湖義診

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

北大新宿舍　校方發聲明回應

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

4縣市低溫特報　一圖看「大掃除、辦年貨」好時辰

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

萬巒豬腳宅配爆開　客服竟回：賠你醬包

喝骨仔肉湯「吃到牙齒」！網解答：很正常

2歲↓幼童強制坐後向式安全座椅

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

更多熱門

相關新聞

為國人服務！星宇空少超像呂珍九

為國人服務！星宇空少超像呂珍九

星宇航空將於1月23日首航，目前已確定開航峴港、濱城、澳門、宿霧4條航線，首航機位開賣後也已迅速搶光。星宇航空今日公開飛機內裝，座椅等採用灰色沉穩風，相當有質感。一名酷似韓星呂珍九的空少表示，過去曾於新加坡航空工作3年，轉回星宇航空工作都是因為是「董事長張國煒的粉絲」，直言「星宇就像一個幸福企業」。

星宇航空4/6開航宿霧　天天直飛

星宇航空4/6開航宿霧　天天直飛

星宇航空開航越南峴港手刀訂票去

星宇航空開航越南峴港手刀訂票去

張國煒小年夜「執飛航班」曝光

張國煒小年夜「執飛航班」曝光

去澳門珠海旅遊星宇航空是首選！

去澳門珠海旅遊星宇航空是首選！

關鍵字：

星宇航空張國煒空中巴士AirbusA321neo

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

16歲高中妹「下面爆3朵肉球花」！兇手竟是親哥哥

宋楚瑜得票太低　千萬保證金沒收

17歲少年捲紛爭　「指頭全斷」殘肢沿街拋！

阿伯吳怡農謝票落淚　本人回應了

秀智突PO懷孕照！網一看全傻了：OMG

即／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜回應了

台南BMW「14個黑絲正妹」拜年！絕美照片曝光

《女兵》十七連哀戚送別李宣榕父親

浪貓躺路中！女勇敢撿起來被讚爆

21歲男刺殺國中班導！他浴血走回家門口倒地亡

泫雅「綁辮子頭」逛夜市被罵翻！

清純女星「劇組全是表兄弟」！

即／劉家昌宣布籌組「中國臺灣反共黨」

蔡英文人事布局曝　林飛帆將被重用

更多

最夯影音

更多
「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦

「有妹子照3餐陪聊」絕對是詐騙 阿Sir勸世：她們永遠都在洗澡啦
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

超狂駕駛整路度估撞倒號誌燈桿「車內繼續睡」警傻眼：怎敢上路

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

韓國瑜布偶當板擦！教師已道歉　雄中澄清：下課時間「無關教學」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面