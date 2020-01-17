影／星宇航空A321neo開箱直擊！商務艙如「空中豪宅」　身高208公分也能平躺

記者賴文萱／台北報導

星宇航空開航進入倒數，1月23日澳門、峴港、檳城3航點齊發，正式載客營運。《ETtoday新聞雲》17日搶先登機實際體驗嶄新內裝設計。其中，眾所矚目的商務艙，為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋（208公分），玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間，精緻設計宛如空中小豪宅。另外，全機還有免費WIFI服務，全艙也皆配置AVOD機上娛樂系統。

▲星宇航空開航倒數，國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋，208公分的人全平躺也沒問題。（圖／記者湯興漢攝））

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▲星宇航空1月23日正式開航，當天將首航澳門、峴港及檳城，4月也會再開宿霧航線。（圖／星宇航空提供）

星宇航空A321neo座艙及機艙設備設計，由BMW集團旗下的Designworks設計團隊領軍，以「家」為概念，結合最新硬體配備打造獨一無二座艙設計，並跳脫傳統濃厚企業氛圍，要給乘客一上機就有回家的溫暖感覺。

星宇航空A321neo兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。呼應品牌識別色，整體機艙及座椅以大地暖色系定調，量身訂製專屬星宇風格的機艙空間，硬體設備規格更刷新多項國內業界窄體機紀錄。

▲▼星宇商務艙有如空中小豪宅，首創國內窄體客機有全平躺座椅，最大可伸展到208公分。（圖／記者湯興漢攝）

眾所矚目的商務艙有如空中小豪宅，為國內首創窄體客機全平躺商務艙座椅，最大伸展長82吋，即使身高208公分的人也能舒適平躺。商務艙主視覺以浩瀚宇宙星際為靈感，座椅外觀以BMW集團旗下的Designworks設計師建議使用銀色光澤（Cashmere Silver）展現科技感，搭配高雅深色座墊，玫瑰金金屬收邊點綴座椅隔板及收納空間。

▲機上娛樂系統具備15.6吋1080P高畫質顯示器，可享受個人空中劇院。（圖／記者湯興漢攝）

商務艙還有設計貼心亮點，如頭靠旁增設座椅控制面板，為旅客平躺時輕易舉手一「鍵」豎直椅背的體貼設計，另外還有4段亮度閱讀燈。機上娛樂系統具備15.6吋1080P高畫質顯示器，帶上防躁耳機立即享受個人空中劇院。

▲▼商務艙底下有收納空間，使用筆電、書寫或用餐時，升降式扶手也可調整至最佳位置。（圖／星宇航空提供）

為體貼商務旅客機上辦公，使用筆電、書寫或用餐時，升降式扶手可調整至最佳位置，免費Wi-Fi服務隨時接收訊息，而USB及複合式電源插座為個人裝置隨時充電，工作累了隨時躺下小歇為自己充電，空中行動辦公室滿足所有需求。

▲座位旁有USB及複合式電源插座，可隨時為個人裝置充電。（圖／記者湯興漢攝）

至於經濟艙部分，整體採明亮色系搭配俐落及簡練的外型，大地色調椅墊以多色編織工法優雅展現如樂譜的流線花紋，增添空間寬敞感及視覺舒適度。

▲經濟艙整體採明亮色系搭配俐落及簡練的外型，增添空間寬敞感及視覺舒適度。（圖／記者湯興漢攝）

新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間，讓雙腿舒服伸展，也可避免膝蓋頂到前方椅背的不適，即使前方座椅後傾也不過度影響後方空間，符合人體工學的椅墊設計，搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡。

▲新式的超薄椅背結構大幅增加腿部空間。（圖／記者湯興漢攝）

不睡覺也不無聊，經濟艙提供免費文字訊息WIFI服務，每張座位皆備有個人機上娛樂系統，10.1吋720P高解析度螢幕，螢幕下方設置USB及單孔耳機插座，亦方便旅客使用個人耳機享受影音娛樂。

▲經濟艙搭配窄體機少見高質感皮質頭靠，不用自備頸枕也能舒服入睡。（圖／記者湯興漢攝）

星宇航空表示，最高規格打造空巴A321neo，即使是窄體客機也要提供給旅客最頂級的飛航體驗，隨著機隊將陸續到位，未來A350XWB寬體機更加令人期待。

▲▼星宇航空經濟艙同樣提供免費文字訊息WIFI服務，每張座位皆備有個人機上娛樂系統。（圖／記者湯興漢攝）

星宇航空發言人聶國維表示，目前星宇航空澳門、峴港、檳城的首航班機均已客滿，過年期間銷售則約有7、8成，部分航班仍有座位可以訂票，4月還會再開宿霧航線。

星宇3號機明天上午會回台，這架飛機回來要經過整備，之後就會加入1/23首航裡面，下半年還會有3架飛機交機，下半年會再規畫東北亞、東南亞的航線至少各一條，但現在還在努力爭取到最好的時間帶，但還沒辦法具體講是哪些城市，因為還有變數，確定之後會對外宣布。

「時間對我們來說完全沒用！」