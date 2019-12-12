快訊／星宇航空宣布個人機票、團體行程下周同步開賣　3航線官方班表出爐

▲星宇航空宣布，個人機票及團體旅遊行程預計於下周同步開賣。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空繼昨（11）日星宇航空正式獲得交通部民航局核發民用航空運輸業許可證，今(12)日再獲得首航三航點的航線證書，自2020年1月23日起，星宇航空天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為3班、2班、1班，給予商務及觀光客彈性的往返時間。

星宇目標在明年1月23日啟航，星宇表示，將安排澳門、峴港及檳城於同日三點齊發，個人機票及團體旅遊行程預計於下周同步開賣，屆時民眾即可至旅行社或官網搶購。

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▲星宇航空官方班表出爐。（圖／星宇航空提供）

星宇指出，三航點的早班機時間皆十分理想，澳門為07:30，峴港為07:40，檳城則為09:20，抵達當地後尚有充裕的時間可觀光或洽公，前往澳門及峴港的旅客，更可搭配晚班機回程，充分運用完整的時間，享受最大值的豐富行程。

星宇航空董事長張國煒表示，針對區域性的航點，星宇航空一定要每日飛航，如此才能滿足現代人旅行說走就走，及彈性的配合商務客臨時且多變的行程，帶給所有旅客最大的便捷性。「我們將繼續以最細膩的態度規劃籌備開航工作，為最高品質的飛航安全立下穩固的基礎，期待明年1月23日起能為大家帶來耳目一新的飛行體驗。」

星宇航空由地到空的軟硬體設備皆如期到位，第二架A321neo即將在本月下旬交機，第三架預定於明年1月中旬交機，共10架A321neo預計2021年中全數交付完畢，成為東南亞、東北亞等短程航線主力機隊。桃園運籌中心外觀皆完工，目前正進行內部規劃及裝潢，星宇航空按照進度完成各階段目標，蓄勢待發迎接開航。

▲星宇航空獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服。（圖／星宇航空提供）

另一方面，星宇航空JX Style制服也獲國際肯定，TheDesignAir評選2019最佳航空新制服，以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體TheDesignAir，12日公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。

▲星宇航空制服設計師林尹培袞說，努力的成果受到肯定，也證明星宇制服具有國際級的水準。（圖／星宇航空提供）

星宇航空制服設計師林尹培袞表示，一直堅持才能創造不同，感謝所有參與制服設計的星宇夥伴，我們努力的成果受到肯定，也證明了星宇的制服具有國際級的水準。非常期待星宇航空開航的那天，看到同仁穿著制服在各自的工作崗位上，這感動的一刻我一定永生難忘。

星宇航空13日將公開眾所期待的機上餐飲及服務備品，未來也會持續於各方面跳脫傳統思維，設計兼具實用與美感的品項及空間，透過與各界翹楚合作，不斷創新及改善，讓旅客的每趟旅程皆不同凡響。