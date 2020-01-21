「接送另一半上下班」是遙遠夢想！台港同性伴侶爭取跨國同婚

▲「接送另一半上下班」是遙遠夢想！跨國同性伴侶爭取「跨國同婚」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

接送另一半上下班，對一般人來說是平凡的日常幸福，但對於跨國的同性伴侶來說，卻是遙不可及的夢想！一對台港的情侶感嘆，目前只能接機、送機，時常忍受分隔兩地的無奈，期望能通過「跨國同婚」合法，讓「缺角的平權」能早日完滿。

台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）與協同跨國同婚平權聯盟（跨同盟）在今（21）日召開「圍爐沒『伴』、成家無『法』——跨國同婚盼實現」記者會，期許連任的蔡總統與留任的蘇院長開放跨國同婚，現場多位尚未能結婚的跨國同志伴侶當事人出席，表達在過年期間無法團圓的辛酸與無奈。

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台灣於去年5月17日通過「同婚專法」後，自當月24日起同志族群終於可以登記結婚。然而，在缺乏跨國同婚相關配套下，跨國同性伴侶若有一方來自同婚尚未合法的國家，則無法在台登記結婚，致使另一半無法申請依親入台而分隔兩地。

伴侶盟肯定蘇貞昌院長在過去對同志權益的友善與努力，堅守釋字748的憲法防線，讓同志族群終能以「婚姻」形式共守一生，促使台灣「走向一個相互尊重，彼此友善的國家」，也樂見蘇院長願意繼續掌舵行政院，期許新政府儘速通過跨國同婚，讓「缺角的平權」能早日完滿。

對於這段日子有人質疑跨國同婚將造成「國安問題」，伴侶盟認為不應該把跨國伴侶當成潛在嫌疑犯，他們表示，依照內政部107年底為止的統計數據，在台灣的外籍配偶（含中港澳）已達543,807人次，並未聽說這些人造成嚴重國安問題。而台灣針對外籍人士有入出境移民法、兩岸人民關係條例、港澳人民關係條例等法規進行管控，若真的有危害國家利益與公共安全等問題，也能夠強制驅逐出境。

▲凱俐的另一半來自馬來西亞，為了能留在台灣，近40歲還在當學生。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）

2名跨同盟成員凱俐、Kris也各自分享為了和跨國伴侶一起生活的種種辛苦，凱俐表示，她的另一半來自馬來西亞，為了留在台灣，近40歲還在當學生，並繼續申請研究所延長在台期間，但在缺乏婚姻保障之下，對於未來如何繼續一起生活仍是未知數。

Kris也感嘆的說，目前只能接機、送機來自香港的伴侶，一般情侶接送上下班的日常，對他們而言似乎是「遙不可及的夢想」。

▲Kris也感嘆，一般人接送上下班的日常，對他們而言似乎是「遙不可及的夢想」。（圖／台灣伴侶權益推動聯盟提供）



香港大愛同盟的代表徐諾文出席聲援，表示台灣和香港是命運共同體，兩地只有一個小時的飛行距離，大愛同盟未來將和伴侶盟有更密切的合作，共同努力促成跨境同婚，讓分隔兩地的情人能一嚐團圓幸福。

大選結束後，伴侶盟已籌劃一系列為跨國同婚請命的活動，除了已經在進行的司法訴訟與遊說工作，今年將再次和藝人合作，藉由公眾聲量號召更多民眾關注「跨國同婚」，並將在國際反恐同日舉行音樂園遊會，邀請樂團、歌手、企業、店家共同聲援跨國同婚。