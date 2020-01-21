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Dcard公布2019年「年輕人聊什麼？」　阿滴、反送中、同婚討論度最高

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Dcard公布2019年年輕人討論度最高話題。（圖／Dcard提供）

▲Dcard公布2019年年輕人討論度最高話題。（圖／Dcard提供）

記者邱倢芯／台北報導

社群論壇Dcard公布了2019年度回顧，透過數據分析過去一年來在Dcard受到年輕人關注的5件事。其中，討論度最高的YouTuber是利用各種有趣教學分享英文的阿滴；而在社會時事方面，根據數據統計，年青人相當關注反送中、憂鬱症、同志婚姻等議題。

根據官方指出，Dcard目前有400萬卡友數、月流量高達15億，Dcard卡友主要年齡區間為18～24歲（67.6%）。在2019年，卡友們就產出245萬篇文章、2,500萬則留言、1億5,000萬心情數（意指Dcard上的表情符號）。

Dcard上被搜尋最多次的YouTuber—阿滴
根據Dcard統計，2019全年關鍵字搜尋次數與討論的心情數，排列出前十大話題YouTuber，依序為阿滴、狠愛演、愛莉莎莎、反骨男孩、蔡阿嘎、千千、見習網美小吳、HowHow、欸你這週要幹嘛與黃大謙。

▼根據Dcard統計，阿滴是Dcard上被搜尋最多次的YouTuber。（圖／翻攝阿滴英文臉書粉絲團）

（圖／翻攝阿滴英文臉書粉絲團）

電影、音樂、旅行是萬年不敗的話題
Dcard獨特的「抽卡」功能讓卡友們可在午夜12點隨機配對，Dcard 歸納出在自我介紹中，大家最愛寫的興趣依序為電影（29 萬次）、音樂（ 26 萬次）、旅行（16 萬次）、美食（16 萬次）、運動（14萬次），還有睡覺（8 萬次）與健身（6.5萬次）。

除了前幾名的興趣，大家都高度相似外，被公認是跟陌生對象剛開始交流時，最容易打開話匣子的話題。運動與美食在前幾名，也可看出年輕人熱愛享受美食，但也很注重健康與身材。透過Dcard的數據分析，每一對配對成功的卡友，平均都聊了1,187個字，相當於聊了一整張A4尺寸的長度。

上神人出沒　讓卡友們「跪拜」讀文章
在Dcard上最多人「跪拜」的文章《原來是在編教科書⋯我以為我只是在寫作業？》，有卡友主動分享解剖實習課的筆記，卡友們嘖嘖稱奇，直呼「我媽問我為甚麼跪著看手機，太神了啦」、「有種在看達文西筆記本的感覺」、「我不記得中醫大有美術系」；把最多人「笑慘」的文章《我室友是這樣進寢室的》，卡友生動地用「 GIF 動畫圖」紀錄室友在不想脫鞋，又不能踩髒地板的困境下，發明了各種花式不脫鞋進寢室的方法；最多人被「嚇壞」的文章為《我男友昨晚差點沒命了》，卡友分享男友半夜睡覺到一半，天花板直接崩塌的照片，卡友們驚嚇之餘，也溫暖提供建議。

年度最關心議題：反送中、憂鬱症、同性婚姻與石虎
以Dcard全站的關鍵字分析，年輕人關注的社會與時事議題圍繞在「反送中」、「憂鬱症」、「同志婚姻」與「石虎」。去年年中，香港因為「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」，俗稱「逃犯條例」、「送中條例」等，此議題也在 Dcard 上掀起討論，相關文章更累積超過百萬的心情數。

▼年輕人關注的社會與時事議題以在香港的「反送中」最多。（圖／路透社）

▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

而憂鬱症在近來越來越受到重視，在Dcard討論與分享憂鬱症的相關話題，也名列第二，其中像是理科太太分享先生有憂鬱症，也引起卡友發文《充好電之後 我們再相見》關心。

而在Dcard 的前五大熱門看板「彩虹板」， 也產出了「全站閱讀時間」最長的文章《真正的我在高三那年就已經死了》，卡友分享自己性向和家人的衝突過程，卡友們總共花了79,477,980秒（或可換算成920天）在閱讀這篇文章。

另外，去年中到去年底，苗栗縣的石虎保育條例草案送交苗栗縣議會進行二讀及三讀，在環境保護與經濟發展的拉鋸下，也引起卡友的密切關注。

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