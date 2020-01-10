曾咒「你們這些死gay」...基督牧師顛覆教會！　他花一輩子證明同性戀

▲挺同牧師陳思豪。（圖／影音平台《一件襯衫》提供，下同。）

記者許凱彰／台北報導

同婚專法在2019年5月通過，網路上掀起正反兩極的討論聲量。一名有虔誠信仰的基督教牧師陳思豪談到自己20年前的故事，那時候還咒罵著同性戀者「你們這些死gay」，後來心境竟然翻轉，從反同基督徒，到站上街頭保護同志，為他們爭取幸福的牧師。

據知名影音合作平台《一件襯衫》後台數據指出，每發布同志相關內容，可以創造至少100萬的觀看人次，但平均每小時也會有8個人隱藏該平台的「同志內容」，甚至檢舉為垃圾訊息內容。

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在觀念還未普及之前，常會聽到有人說「同性戀很噁心」。陳思豪表示，自己是基督徒，在20年前也認為同性戀是罪惡，會下地獄，還曾經咒罵過「你們這些死gay」，希望他們能夠知錯悔改。過了20年，他從一位強烈反同的基督徒，成為了願意犧牲一切，也要為同性戀付出的牧師。

對於平等的權益，陳思豪說到，「真正有價值的事物，往往不是人一輩子可以完成的」。值得一提的是，他站上街頭，為教徒認為「有罪」的同性戀爭取幸福的權利，即使別人批判他、嘲諷他是魔鬼的代言人，但依然故我，站在一群恨他的人當中，高舉著「和好」和「愛」的旗幟。

「基督徒莫將自己信仰價值強加他人之上」，陳思豪在訪談中指出，「如果上帝討厭同性戀，那為什麼同志朋友總是那麼可愛？」他還提到，如果那些東西是有價值的，非常困難實踐的，那一定得是一整群人，好幾個世代不斷努力才可以完成。

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