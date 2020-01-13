民眾黨邀組「在野大聯盟」　邱顯智問蔡壁如：同婚、年改立場是什麼？





▲邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

2020立委大選於11日落幕，民眾黨拿下5席不分區立委席次，成為國會第三大政黨。針對民眾黨立委當選人蔡壁如13日提出「在野大聯盟」，還聲稱國民黨、時力都可以合作。對此，時力不分區立委當選人邱顯智表示，相當錯愕和不解，反問民眾黨在同婚、年改立場是什麼？

邱顯智13日在臉書上表示，看到蔡壁如拋出「與時力、國民黨共組在野大聯盟」的想法，他個人也是感到相當的錯愕與不解，「對時代力量來說，如果有任何政黨的立委要來支持我們提出的法案，我們當然歡迎！但跟國民黨組成『大聯盟』是什麼概念？」

▲2019同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

邱顯智說，國民黨不分區立委當選人吳斯懷、葉毓蘭，以及無數國民黨立委宣稱要把年改改回來、同婚改回來，「在這些議題上有什麼好聯盟的空間嗎？民眾黨的立場是什麼？」

邱顯智提到，時代力量過去主張過，但直到本屆立院會期結束都未獲處理的法案，包括：集會遊行法、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案（兩岸協議監督條例）、礦業法、最低工資法、「反紅媒」的廣電三法修法、反媒體壟斷法等，這些法案清單列出來，至少還有數十項，有些被民進黨單獨封殺，更多則是被國民兩黨聯合封殺，「請問民眾黨又贊成幾項？」

邱顯智表示，同樣問題也要請教本屆進入立院的民進黨或本土派委員，過去在街頭上曾對群眾許下的承諾、或蔡政府曾對台灣社會許下的承諾，至今遲遲沒有兌現，各位的立場是什麼？各位主張的處理時程是什麼？選戰期間，大家可能沒時間一項一項檢驗，但既然現在進入國會，就沒有迴避的空間，「與其繼續空喊『大聯盟』口號，不如直接針對這些重大議題向民眾說明立場，才是對民眾負責的做法。」

「再次感謝願意支持時代力量的109萬8100位民眾！」邱顯智認為，時代力量是一個來自街頭的政黨，過去如何堅持，現在就應該怎樣堅持，要做個有意義的第三勢力，不但要守護這個國家的主權，更必須成為艱苦人最堅實的靠山，「

我們會用盡全力達成這個任務，不會辜負各位對我們的期待。」

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▼2018年4月25日反軍改團體「八百壯士」反年改抗議群眾攜帶油壓剪與鐵鍊，試圖破壞拒馬攻入立法院。（圖／ETtoday資料照）

▼吳斯懷。（圖／記者宋良義攝）