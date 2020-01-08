雲林褒忠選舉暴力？　蔡明水反擊蘇治芬陣營：我才要譴責鐮刀暴力

▲議員蔡明水雇用掛同婚布條工人被張男用鐮刀割傷。（圖／縣議員蔡明水提供）

記者唐詠絮／雲林報導

縣議員蔡明水雇用3名工人懸掛反同婚的布條，7日下午被張男持鐮刀割掉，其中一人的後頸還被割傷，雙方演變成肢體衝突，海線立委候選人蘇治芬競選團隊晚間召開記者會譴責選舉暴力，蔡明水說「打人喊救人，我才要譴責鐮刀暴力」。

8日蔡明水議員在臉書寫下「本人因對同性結婚不認同，雇用工人懸掛布條表示己見在褒忠鄉潮厝村158甲張聖爺公附近，遭人無故破壞，工人欲阻止卻遭對方拿鐮刀割傷頸部，還好不太嚴重，雙方願意和解，我也不予追究」，如有心人故意借此炒作議題，非常不妥！並發出嚴正抗議聲明駁斥，並還原事實真相，說道這分明無關藍綠選舉，完全是「張男拿著鐮刀割布條」攻擊我的成員脖子掛彩，請不要再用奧步欺騙社會。

▲議員蔡明水在臉書寫下事件始末。（圖／縣議員蔡明水臉書）

蔡明水還原事件真相，是一起因為蘇治芬後援會張姓幹部割布條而引發的衝突，但蘇治芬立委卻硬要將單純的衝突事件變成單方面的暴力事件。

事實上，這次事件，蘇陣營口中的張男，就是一位「割了很多布條」的「現行犯」，蔡明水僱請協助懸掛布條工人在進行作業時，因為目睹張男不斷動手割布條，因此才上前制止。

沒想到張男竟突然持鐮刀攻擊蔡的團隊成員，導致成員負傷，引發雙方衝突。「更重要的是，其實今天下午雙方就已達成和解，張男也不斷向本人道歉，他太太也在現場說他精神狀態不好，希望不要和他計較！所以本人也當場表示會原諒他。」

▲議員蔡明水雇用掛同婚布條工人被張男用鐮刀割傷。（圖／縣議員蔡明水提供）

蔡表示，「本人實在不明白為何過了幾小時後，蘇立委陣營可以將事件炒作為暴力事件，而且還刻意顛倒是非，違背良心、滿口謊言，完全沒有還原事實真相。

下午事件發生時，褒忠鄉公所陳建名鄉長和我同時到場，抵達時張男神色自若，表情正常，陳鄉長還幫忙張男緩頰，認為他已知錯，要我不要和他們計較；為什麼到了晚上又變了一個說法？

張男若要配合蘇治芬陣營說謊，我不排除對張男提起毀損和重傷害告訴，捍衛我們的清白和權利。」

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