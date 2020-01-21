哈利梅根揮別王室身分　紀念品店5折出清夫婦商品

▲哈利夫婦的紀念品大降價。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

英國白金漢宮宣布哈利夫婦不再擁有「殿下」（His/Her Royal Highness，HRH）頭銜，哈利表示，希望在不使用公帑的狀況下，繼續和梅根一同為女王、大英國協和軍隊服務，「但很可惜，那是不可能的」。王室紀念品店近日便將2人相關商品清倉，以5折的價格兜售。

根據每日郵報報導，白金漢宮18日宣日哈利夫婦對外不再代表女王伊莉沙白二世，也不得再使用於履行職務的公帑，還需償還 240 萬英鎊（約新台幣9373萬元）的新宅裝修費。

溫莎當地的紀念品店近日開始降價出清哈利夫婦的周邊商品，其中原價為9.99英鎊（約台幣391元）的茶包降為6.99英鎊（約台幣274元），買2個則只需10英鎊（約新台幣391元）。原價4.99英鎊（約台幣195元）的茶包則以2個8英鎊（約台幣312元）兜售。

▲店員透露，應該不會再生產他們的商品，也不想留在店裡，所以降價大出清。（圖／路透）

哈利宣布退出王室後，在19日首度公開表示，做出這決定並不容易，是歷經多年挑戰和討論後才得出的結果，「我知道我做的事並不全然正確，但從事情目前的發展來看，我們確實別無選擇。」