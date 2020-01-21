影／星宇首航廣告跑完⋯千名員工名單暗藏彩蛋　張國煒9字向父親致敬

▲星宇航空將在1月23日首航。（圖／記者李毓康攝）



記者蕭筠／綜合報導

開航倒數3天，由張國煒一手打造的全新「星宇航空」即將在1月23日（小年夜）3航點齊發首航。昨（20）日星宇特地在臉書粉專發布一支啟航感謝影片，影片中不僅由張國煒親自配音，最後更藏了9字彩蛋，讓大批網友紛紛截圖感動直呼「這特別感謝的洋蔥很大顆」，掀起不小討論。

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▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者林敬旻攝）

星宇航空昨於臉書粉專發布一支以「我們是劃過浩瀚天空的星星，更是航空史絢麗的一章」為題的啟航感謝影片，長達2分多鐘的影片，開頭由張國煒親自配音說出，「Ladies and gentleman ，從準備到啟航，經過2年8個月，超過1000名員工的努力，我們歷經所有風雨、荊棘和汗水，『ONE TEAM ONE DREAM』，now we are ready to fly for you。」

後半段則是感謝名單字幕，從公關團隊到每個部門員工逾千人都在影片中曝光，其中，最引發關注的就是最後這一幕，出現了「特別感謝張榮發先生」，讓大批網友直呼「這一幕特別感動」、「感動的一刻，永懷父親，祝1/23首航順利 星宇航空加油」、「旁白聲音也太迷人，這特別感謝的洋蔥很大顆」。原來1月20日發布影片當日正是張榮發逝世4周年忌日，意義非凡，感動大批人。

▲星宇航空昨發布首航感謝影片。（圖／翻攝星宇航空粉絲專頁）

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