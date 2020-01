影／星宇首航廣告跑完⋯千名員工名單暗藏彩蛋　張國煒9字向父親致敬

▲星宇航空將在1月23日首航。(圖/記者李毓康攝)



記者蕭筠/綜合報導

開航倒數3天,由張國煒一手打造的全新「星宇航空」即將在1月23日(小年夜)3航點齊發首航。昨(20)日星宇特地在臉書粉專發布一支啟航感謝影片,影片中不僅由張國煒親自配音,最後更藏了9字彩蛋,讓大批網友紛紛截圖感動直呼「這特別感謝的洋蔥很大顆」,掀起不小討論。

▲星宇航空董事長張國煒。(圖/記者林敬旻攝)

星宇航空昨於臉書粉專發布一支以「我們是劃過浩瀚天空的星星,更是航空史絢麗的一章」為題的啟航感謝影片,長達2分多鐘的影片,開頭由張國煒親自配音說出,「Ladies and gentleman ,從準備到啟航,經過2年8個月,超過1000名員工的努力,我們歷經所有風雨、荊棘和汗水,『ONE TEAM ONE DREAM』,now we are ready to fly for you。」

後半段則是感謝名單字幕,從公關團隊到每個部門員工逾千人都在影片中曝光,其中,最引發關注的就是最後這一幕,出現了「特別感謝張榮發先生」,讓大批網友直呼「這一幕特別感動」、「感動的一刻,永懷父親,祝1/23首航順利 星宇航空加油」、「旁白聲音也太迷人,這特別感謝的洋蔥很大顆」。原來1月20日發布影片當日正是張榮發逝世4周年忌日,意義非凡,感動大批人。

▲星宇航空昨發布首航感謝影片。(圖/翻攝星宇航空粉絲專頁)

