想為台灣人服務！星宇空少帥度「直逼呂珍九」：衝著張國煒而來

▲星宇航空空少帥度直逼韓星呂珍九。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空將於1月23日首航，目前已確定開航峴港、濱城、澳門、宿霧4條航線，首航機位開賣後也已迅速搶光。星宇航空今日公開飛機內裝，座椅等採用灰色沉穩風，相當有質感。一名酷似韓星呂珍九的空少表示，過去曾於新加坡航空工作3年，轉回星宇航空工作都是因為是「董事長張國煒的粉絲」，直言「星宇就像一個幸福企業」。

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星宇航空今日曝光飛機內裝，整體以家的感覺為設計概念，座椅採用灰色椅墊，搭配咖啡色枕頭，整體風格十分沉穩，而商務艙座位大，即使是身高較高的旅客都能伸長雙腳，座椅前還有格層，可讓旅客放置行李，不用只能放在行李架上。

一名酷似韓星呂珍九的空少李貞毅表示，他曾於新加坡航空工作3年，這次回來星宇工作，就是想跟台灣人一起工作，他也坦言，自己是張國煒的粉絲，「全公司應該沒人不是他粉絲」，他說，張國煒與其他老闆不同，很喜歡與員工聊天、關心組員工作環境條件等狀況，非常親民。

李貞毅表示，星宇航空有公開、公正的溝通平台，全公司有幸福企業的感覺，針對制服樣式，他也表示，制服設計俐落，穿起來更有自信，「誰穿這套制服都會變很好看」。

▲星宇航空飛機內裝讓旅客就像回到家。（圖／記者賴文萱攝）

另一名簡姓空姐表示，過去曾在長榮航空工作5年，她表示，張國煒希望在台灣創造指標性航空公司，就像阿聯酋航空一樣，而她正好被張國煒理念吸引，才會過來星宇工作。

簡空姐指出，星宇航空是全新的航空公司，目前還沒開始營運賺錢，所以薪資福利待遇不會是她考慮的點。不過長榮與星宇差異頗大，由於長榮已有30年歷史，機隊、航線完整，規模相對較大，有許多外國轉機客，而星宇則是因為航點較單純，搭乘的旅客多是台灣人，有種「為國人服務」的感覺。

針對去年長榮航空罷工事件，簡空姐表示，台灣是一個多元包容的社會，對於勞工問題沒有對錯，她認為，適度的制衡是非常健康的，此外她也有加入星宇航空的工會。

▲星宇航空有一名酷似韓星呂珍九的空少。（圖／記者李宜秦攝）