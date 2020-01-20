「你儘管報警！」外送員轉單被店家攔下狠嗆　飆國罵爆推擠衝突

▲轉單被誤認棄單，店家嗆外送員狂噴國罵。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市中壢一名熊貓外送員日前在工作時，因為在某一間小吃店等餐等太久，於是使用公司系統申請「轉單」，把這一單交由另外一名外送員，但店家卻認為「轉單就是棄單」，雙方因此爆發推擠衝突。警方表示，店家在眾人面前飆罵髒話的行為，已經觸犯了公然侮辱罪嫌，將通知店家到案說明。

整起衝突事件發生在桃園中壢一間麻辣鍋店，原PO因為在現場等餐等太久了，於是向公司的客服系統要求轉單，店家卻覺得「轉單就是棄單」，店員氣憤之下就衝出來，攔住不讓他離開，不論他如何解釋，對家就是不肯放人，氣得他決定打電話報警。

▲外送員與店家發生衝突，驚動警方到場處理。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，原PO轉單後不斷跟店家解釋，「你不要這樣子好不好，轉發我們都自由，接單也是我們的自由，我們這個叫承攬，聽得懂嗎」，但店員仍繼續拿手機錄影並反酸「你當我們沒有遇過司機喔，你以為我們沒遇過司機」。沒多久後另一名店員罵出火氣，甚至與原PO爆發推擠衝突。

原PO打電話報警後大喊，「你現在是不讓我走，是不是」，店員回答「沒關係沒關係，你儘管打110」，接著做出飆罵髒話等行為，雙方情緒激動，你一句我一句，誰也不讓誰。

▲外送員喊冤沒有棄單。（圖／東森新聞）

外送員說，「我們外送員會評估每一單的距離與時間，所以我們外送員（送餐時）會先去店家，問一下目前的單號需要多久的時間，（如果太久）我們就會有轉單，我們轉單的話，它轉給下個外送員，這個單子並不會因此消失不見，所以也不是什麼棄單。」

外送員無奈自己只是轉單，就被店家誤會轉單爆發衝突，事後不排除提告。警方表示，店家罵髒話的行為，已經觸犯公然侮辱罪嫌，將通知店員到案說明。

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