連勝文批中常會「浪費時間」：坐車3小時來開會　聽別人講心情

▲連勝文。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

對於國民黨將在3月7日補選黨主席，國民黨中央委員連勝文表示，要先想清楚做什麼事情、怎麼做，再想由誰來當黨主席最適合，而開中常會是浪費大家時間，重點不在形式，而是實質上要怎麼做。

連勝文21日接受廣播節目的專訪，他會後受訪表示，現在要爭取國民黨主席這樣的職位，其實是一種犧牲，也是一種奉獻，如果有很多志同道合的朋友願意出來一起推動黨的重生，很樂意支持，但也要尊重別人的看法，持續在跟黨內夥伴們溝通。

連勝文指出，現在第一個重點是想要做什麼事情，接著想怎麼做，再想誰出來做更好，這個不是一個急就章的事情，這是一個非常複雜，且長期的一種投入，與其大家這樣匆匆忙忙為了要搶所謂的先機，不如想清楚到底要怎樣把黨重新振作起來。

連勝文認為，國民黨必須走向集體領導，拋棄期待救世主這種錯誤的迷思，這個黨是每一個人的黨，不是只有一個人的黨，所有人一起努力，一個人的力量有限，群體的力量無限。

連勝文提到，黨的制度談了很多年，也改過很多次，重點在執行，「你要把這些人找來，開中常會幹什麼？如果中常會還是一樣是一個這種盍各言爾志這種所謂這叫什麼國是平台，抒發個人情感的這種所謂國是論政平台，那你覺得找一大堆人從中南部上來，坐車3個小時來開會，聽人家講自己的心情，講自己的意見，你覺得不浪費大家時間嗎？」

連勝文強調，重點不在於形式，而是規則上實質要大家做什麼，這種事情沒有想清楚，光就規則去調整其實意義不大，「你請中南部的縣市長坐3個小時車上來，坐在那裡聽人家國是論壇，講他自己的想法，你覺得他來一次兩次，他就不想來啦！是不是？國民黨不要一天到晚搞這種形式上的東西，應就實質上來討論才是重點。」