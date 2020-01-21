武漢肺炎釀N95大缺貨　口罩銷售多3成…台商要藥局「一進貨就通知」

▲武漢肺炎釀N95口罩大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大陸湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。為預防病情感染，大陸政府呼籲民眾出入公共場所須配戴口罩，導致大陸近期已造成口罩大缺貨，連帶影響台灣口罩庫存也受影響，不少台商趁著春節年假回台搶購。麗中藥局醫師易麗珍指出，這兩、三個禮拜，N95口罩完全缺貨，許多民眾已要求登記，等貨到時立刻通知他們。

新型冠狀病毒引起的肺炎（2019-nCoV），大陸已有218人確診，且在當地已有4名死亡病例，目前也已擴散至泰國、日本、南韓等國家。易麗珍指出，幾個月前就有聽到一點風聲，當時藥局就已多進一些口罩，以備不時之需。

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▲除了N95口罩，近期防霾口罩也缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

隨著疫情越來越嚴重，易麗珍說，目前許多藥局都出現口罩缺貨的情況，尤其以N95及防PM2.5的口罩缺貨最為明顯，很多台商回台都是專門挑N95在購買，這兩三個禮拜購買數量是平常的兩至三成左右，最近藥局跟上游、中排在叫貨時，以都已經沒有貨了。

▲民眾搶購N95口罩。（圖／記者崔至雲攝）

易麗珍進一步指出，新型冠狀病毒肺炎剛開始時，民眾搶購其實沒有這麼瘋狂，一開始民眾都是以3包一裝、5包一裝的買，現在則是以盒為單位的購買，最近還有很多民眾是打電話跟藥局預約、留貨，「貨一到就買上通知他們」，有時候不是自己用，甚至是買了送人的那種都很多。

至於口罩瘋狂搶購，是否造成台灣口罩價格起伏？易麗珍則說，目前來講沒有波動的情形，也都還是跟以前販售的價格差不多。

▲武漢肺炎釀N95大缺貨。（圖／記者崔至雲攝）

