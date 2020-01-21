比照SARS辦理！　大陸衛健委：新型冠狀病毒納入「乙類管理、甲類防控」

▲大陸境內已確診218例感染新型冠狀病毒肺炎。（圖／翻攝自觀察者網）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續蔓延，截至目前，大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的已有218例。大陸國家衛生健康委員會今（21）日公告，決定將新型冠狀病毒感染的肺炎，納入與SARS同級的法定傳染病「乙類管理」，並採取甲類傳染病的預防、控制措施。

大陸國家衛健委指出，新型冠狀病毒感染的肺炎納入法定傳染病管理後，各級人民政府、衛生健康行政部門、其他政府部門、醫療衛生機構等，可以依法進行病人隔離治療、密切接觸者隔離觀察等系列的防控措施，共同預防、控制新型冠狀病毒的疫情傳播。

據澎湃新聞報導，武漢市疾病預防控制中心專家金小毛表示，根據《中華人民共和國傳染病防治法》規定，傳染病分為甲類、乙類和丙類：

甲類傳染病：鼠疫、霍亂等

乙類傳染病：傳染性非典型肺炎（SARS）、艾滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎（小兒麻痺）、人感染高致病性禽流感等

丙類傳染病：流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹等

武漢市衛生健康委相關負責人表示，既然是甲類管理，武漢市在疫情控制方面，將參照《防治法》對甲類傳染病的防治措施。他提到，對病人、病原攜帶者，將予以隔離治療，隔離期限根據醫學檢查結果確定；對疑似病人，確診前在指定場所單獨隔離治療；最後，對醫療機構內的病人、病原攜帶者、疑似病人的密切接觸者，在指定場所進行醫學觀察和採取其他必要的預防措施。

另外，大陸國家衛健委昨（21）日表示，目前已建立疫情「日報告、零報告」制度，下發新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒，要求各地加強監測，全力救治患者，「專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。」

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