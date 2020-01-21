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統一集團員工響應愛心被毯募集活動　給流浪狗一個溫暖的家

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▲統一企業投入二手被毯捐贈活動，並由寶貝狗南區經銷遠達負責物流配送，協助流浪狗度過寒冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲統一企業投入二手被毯捐贈活動，並由寶貝狗南區經銷遠達負責物流配送，協助流浪狗度過寒冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，在國人圍爐歡慶節日之時，流浪狗園也為了如何度過寒冬傷透腦筋，今年統一企業寶貝狗寵物食品，首度攜手統一企業社會福利慈善事業基金會，共同投入二手被毯捐贈活動，並由寶貝狗南區經銷遠達負責物流配送，協助流浪狗度過寒冬。

這次活動聯合統一企業、統一實業、大統益、台灣神隆、統一速邁、統昶行銷、、統一精工、統奕包裝、統一職棒、統一夢公園、統萬、統正開發、統一國際等13家公司，共同投入流浪狗關懷的行動。

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▲統一企業投入二手被毯捐贈活動，並由寶貝狗南區經銷遠達負責物流配送，協助流浪狗度過寒冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統一企業集團發言人凃忠正指出，本次活動為寶貝狗與統一社福會合作，首度共同投入流浪狗公益活動。活動總計募得310公斤被單毛毯，約418餘件大型布料。同時寶貝狗更拋磚引玉，以「1加1大於2」概念捐贈360公斤寶貝狗寵物食品（含180公斤寶貝狗產品、180公斤寶貝狗愛心犬食產品）給南部流浪狗公益團體，並由社團法人台南市流浪動物愛護協會代表收下。

▲統一企業投入二手被毯捐贈活動，並由寶貝狗南區經銷遠達負責物流配送，協助流浪狗度過寒冬。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台南市流浪動物愛護協會郭順雄理事長表示，流浪狗零撲殺政策頒布並非流浪狗問題的結束而是開始。呼籲國人支持捕捉（T）、結紮（N）、疫苗施打（V）、回置（R）處理程序，並以「領養代替購買」，才能確實解決流浪狗社會議題，創造民眾與流浪狗共同生活的友善環境。

統一企業除嚴守食安紀律提供國人安心可靠的寵物食品外，近年亦不間斷投入流浪狗愛心公益的行動，希望鼓勵國人除了愛護自身家犬外，更能發揮「寶貝狗，寶貝每一隻狗狗」的精神，寶貝流落街頭的每一隻狗狗，使流浪狗的生命更有尊嚴。

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