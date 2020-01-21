屏東汽機車燃料還有3萬多件未繳　不繳罰鍰將強制執行

▲屏東監理站籲請未繳納汽機車燃料使用費的車主，趕緊繳納，以免被函送強制執行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站統計2019年汽機車燃料使用費繳納情況，發現到1月1日止，還有3萬零161輛車（約6%）尚未繳納，這些仍未繳費車主，依公路法第75條規定開始處以罰鍰，屆時未繳，會函送法務部執行署屏東分署強制執行，籲請未繳納車主趕緊繳納。

屏東監理站長洪美芳表示，依據公路法第75條規定，汽車累計欠費達900元以上未滿6000元者，依逾期月數，將處300元至1800元罰鍰；汽車累計欠費滿6,000元以上者，依逾期月數，將處500元至3000元罰鍰，逾期月數越多，罰鍰也越多。

機車累計欠費達900元以上未滿1800元者，將處300元罰鍰，累計欠費滿1800元以上者，將處600元罰鍰，車主如不繳納罰鍰，不僅會依法移送強制執行，進行強制扣款，更衍生額外的執行費用。

洪美芳說，燃料費雖每月7月開徵，但不像牌照稅逾期就產生滯納金問題，而是要等到逾年未繳納才會被處以罰鍰；這些未繳納燃料費的車主，有些可能是經濟弱勢，有些可能真的忘記了。

屏東監理站因此呼籲車主，申辦汽機車燃料使用費約定扣款，申辦完成後可獲得精美宣導品1份，且於每年7月燃料費開徵期最後一天將會由指定帳戶自動扣繳，車主無需再持單繳費，也不須擔心因忙碌遺忘繳費而受罰。

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