屏東消防局謝孟哲陳智森+義消楊清雲　獲鳳凰獎及義消楷模

▲屏東縣消防局特搜大隊隊員謝孟哲、第一大隊安檢小組隊員陳智森及鹽埔義消分隊幹事楊清雲，榮獲內政部消防署2019年「鳳凰獎」消防及義消楷模。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣消防局特搜大隊隊員謝孟哲、第一大隊安檢小組隊員陳智森及鹽埔義消分隊幹事楊清雲因平時熱心公益、更具備有冒險犯難，並對各項災防工作的高度關注及奉獻，榮獲內政部消防署2019年「鳳凰獎」消防及義消楷模，「鳳凰獎」為消防人員最高榮譽。

▲▼陳智森、楊清雲。

特搜大隊隊員謝孟哲任職大隊期間，支援2014年8月高雄氣爆搶救、2016年2月期間支援台南0206震災救災勤務、同年年4月參與沙拉灣3名溺水患者搶救事件、2018年3月執行搶救哈尤溪失聯案件，成功尋獲2名登山客，執行各項搶救勤務皆盡心盡力，圓滿成功達成任務，表現十分優秀，足為表率。

另第一大隊安檢小組隊員陳智森曾參與2017年2月高屏溪溺水救溺案件、同年7月間執行搶救東港大鵬灣大橋海岸溺水案，並積極參與轄內火警搶救案件，每項受困待救案件皆能順利完成，將損失減至最少，除獲得媒體肯定外，也贏得現場民眾讚許。

鹽埔義消分隊幹事楊清雲曾參與搶救2015年3月鹽埔鄉嚴重車禍事件，現場環境搶救困難無法順利進入，自告奮勇隨警消一同搶救患者，才得以將2名受困人員救出送醫。2018年6月協助搶救轄內工廠火警，積極配合警消指揮搶救，歷經10小時搶救才將火勢熄滅。去年3月協助執行鹽埔鄉倉庫火警，積極協助警消搶救並拉水線進入災害現場射水滅火，協助搶救各項重大災害，奮勇盡職，圓滿達成任務。

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