高一櫻花妹醫院上廁所失蹤　留紙條「幸福要自己去找」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

日本奈良16歲女高中生兒玉愛本月9日上午前往葛城市某醫院，留下一句「我去上廁所」之後就人間蒸發，離開前還遞給同行的朋友一張紙條。由於兒玉愛身上並沒有攜帶手機或是現金，消息傳開後引發日本網友熱烈討論，紛紛留言表示這起失蹤案件太詭異了，「雖然覺得應該是離家出走，但是沒帶手機和錢要怎麼活下去？」

▲警方公開兒玉愛的照片，全案將朝失蹤的方向展開追查。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《產經新聞》報導，16歲的兒玉愛就讀奈良縣內某高中一年級，奈良縣高田署警方14日晚間正式對外宣布，確定她已經失蹤，同時公開正臉照片以及失蹤當天的最後影像畫面，希望民眾幫忙留意。

警方表示，兒玉愛9日上午9時45分前往葛城市某醫院，接著留下一句「我去上廁所」，之後就再也沒有回來了，唯一的線索是她在離開之前，曾遞給同行的朋友一張紙條，上頭寫著「自己的幸福要自己去找」。

▲網友猜測女學生失蹤背後原因不單純。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

警方接著提到，兒玉愛身高約156公分，體型偏瘦，留著一頭黑色長髮，戴著黑框眼鏡，失蹤當天身穿粉色上衣、黑色長褲，身上並沒有攜帶手機或是現金。

消息經日本媒體報導傳播開來，日本網友也紛紛在相關新聞底下留言提出疑點，「這看起來不像是單純的失蹤案，會不會是捲入什麼紛爭？」、「我覺得不是誘拐，她比較像是自發性地離家出走」、「離家出走沒帶手機和錢是要怎麼活下去？」、「等等，最後是和朋友一起去醫院？會不會真的出了什麼爸媽不知道的事情？希望她能平安歸來」。