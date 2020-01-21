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IMF調降今年全球成長率至3.3%　印度等新興市場經濟成長趨緩

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▲▼國際貨幣基金（IMF）20日公布更新版的「世界經濟展望」（WEO）報告預測，圖為IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。（圖／路透）

▲IMF公布「世界經濟展望」報告，圖為IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

國際貨幣基金（IMF）20日公布更新版的「世界經濟展望」（WEO）報告預測，調降今年的經濟成長率至3.3%，顯示其對今年的經濟成長較不樂觀，原因是印度及其他新興市場經濟放緩超出預期。不過，影響全球貿易市場的緊張因素逐漸減少，仍有可能持續成長。

IMF表示，2020年全球經濟成長估計將達3.3%，比起去年10月份預測的3.4%略低，但比去年的2.9%高，主因在於印度等新興市場的成長趨緩。另外，IMF也將2021年全球經濟成長預測略增至3.4%，但比去年又少了0.2%。

CNBC報導，IMF的首席經濟專家戈皮納斯（Gita Gopinath）在聲明中指出，「隨著高等經濟體逐漸朝目前的水平穩定增長，全球的經濟成長復甦仍然不明確，因為經濟復甦更加依賴處於壓力之下且表現不佳的新興市場」。

IMF將印度今年及明年的預估經濟成長率分別下修1.2及0.9個百分點，雖然仍維持5.8%及6.5%，但可能無法在短時間內改善該國內部的貧窮狀況。而美中貿易戰趨緩，讓2020年中國預估經濟成長率上修至6.0%。

不過，IMF也指出，去年10月預測全球經濟成長時存在的風險的已經不再，例如美中即將簽署第一階段貿易協議，英國也降低了無協議脫歐的可能性。

戈皮納斯在聲明中還提到，預期各國的央行將會繼續支持各自的經濟，「貨幣政策將支撐著財務狀況的成長與維持，根據這樣的發展，有跡象顯示，全球成長可能會逐漸趨於穩定」。不過他也指出，未來若再發生緊張的貿易局勢，例如在美國跟歐盟或美國與中國之間，都可能影響發展狀況。

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