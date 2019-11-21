金援辛巴威僅1億差了40倍　中：和實際情況有非常大出入

▲辛巴威總統艾默森與習近平。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

非洲南部的辛巴威於本(11)月14日公佈國家預算報告，內容顯示中國今年一共向辛巴威提供了360萬美元的經濟援助。但報告出來後卻引起中方的不滿，並於19日發出聲明表示從今年1月到9月，至少已經給了辛巴威1.36億美元的援助資金，兩方目前各說各話，引起外界關注。

綜合外媒報導，辛巴威的財政部長穆斯利（Mthuli Ncube）在公佈國家預算時表示，在今年的1月到9月間，一共收到了1.96億美元的援助資金，但大部分都來自西方其他國家，而中國則提供了360萬美元。

▲辛巴威總統艾默森。（圖／美聯）

對此，中國駐辛巴威大使館隨即發表聲明，表示實際情況有非常大的出入，因為根據中方的記錄，從今年1月到9月，中國已經提供了1億3680萬美元，其中還並未算上對辛巴威弱勢團體的補助。另外，中方的聲明還強調，希望辛巴威政府在編列預算時，能夠對透過財政支持得到的數字進行全面評估，才能準確的反應實際狀況。

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，辛巴威在今年8月的通貨膨脹率達到了300%，成為全球最高，薪資低除外，食物和基本生活用品的價格也高漲，導致民生問題嚴重。且辛巴威無法獲得國際借貸機構提供的資金援助，因此中國在過去幾年替辛巴威進行水電的基礎交通建設和提供資金，成為重要金援國。