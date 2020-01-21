快訊／小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　仍認吃藥控制病情有教化可能

記者劉昌松／台北報導

內湖女童小燈泡命案，高等法院21日更一審宣判，遭行政院長蘇貞昌點名「天地不容、死刑定讞該執行」，持剁骨刀狠心殺害小燈泡的兇手王景玉，高院仍認定他犯下「成年人故意殺害兒童罪」，但維持一二審的見解，還是認定王男只要定時服藥就能控制病情，有教化可能，所以不處死刑，仍判處無期徒刑。可上訴。高院稍晚將公布判決理由。

▲王景玉殘忍殺害幼童小燈泡被高院更審判處無期徒刑。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

本案發生於2016年3月28日上午11點左右，有精神疾病、毒品前科的37歲王男，先到大賣場買了做案的剁骨刀，而後騎機車在內湖區隨機找尋作案目標。當時將滿4歲的劉姓女童小燈泡騎著腳踏車，與母親王婉諭一同要到捷運站接外公。王男在母親王婉諭面前，自後方接近小燈泡，並持菜刀朝小燈泡頸部猛砍，小燈泡身首分離、當場死亡，王男隨即被附近民眾制伏。

▲小燈泡母親王婉諭當選立委前曾出庭求法官判兇手死刑。（圖為資料照／記者吳銘峯攝）

一二審均認定王男罹患思覺失調症，均判處無期徒刑，案經撤銷發回更審。高院更審期間，王男似乎精神疾病再發作，除了當庭承認自己有精神疾病、要求減刑外，還說：「我是溥儀，籍貫浙江，小女孩是閻羅王，因為閻羅王要投胎我才下手殺她。」律師因此要求重做精神鑑定。

至於剛當選不分區立委的小燈泡母親王婉諭，更一審言詞辯論時也出庭陳述意見。她請求法院將兇手王景玉判處極刑（死刑），因為國家對精神病照顧並不完善，王男有高度再犯可能，所以希望能將他判死，不要再有類似小燈泡的案件發生。但高院仍認定王男受精神病影響，才會犯案，不判處死刑，僅處無期徒刑。可上訴。

療癒！紓壓！心訣大公開