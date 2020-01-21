小燈泡案兇手王景玉三度逃死　高院：未達永久隔絕社會的必要

記者羅志華／台北報導

王景玉於2016年3月間，在內湖當街朝女童「小燈泡」頸部猛砍，一、二審法院認定他罹患思覺失調症，均判無期徒刑，高等法院21日更一審宣判，依「成年人故意殺害兒童罪」，判處無期徒刑；這也是王景玉第3次逃過死刑，高院發言人王屏夏表示，若王景玉日後能接受適當的治療，仍然可有相當程度改善。

▲高院發言人王屏夏在小燈泡判後記者會上表示，王景玉因罹患精神疾病犯案，接受治療後可改善，合議庭認判他無期徒刑。（圖／記者羅志華攝）

王屏夏於記者會表示，高院合議庭認為王景玉殺害女童犯行明確，雖然罹患思覺失調症，但犯案前經過詳細規劃，犯案中還能等待最佳時機，並挑選幼小女童下手，犯後向警方陳述經過時，也相當清楚，合議庭參考台大的精神鑑定後，認定王景玉在犯案時，辨識、控制能力與正常人相當，並不適用刑法19條不罰的規定（行為時因精神障礙或其他心智缺陷，至不能辨識其行為違法或欠缺期辨識行為能力者，不罰）。

但合議庭認為本案發生，是王景玉長期罹患精神病，所引起的幻聽、妄想所造成，雖然王景玉和他的家人缺乏病識感，沒讓他接受妥善治療，但日後若能讓王景玉接受適當的治療、醫治、心理輔導，仍然可有相當程度的改善、降低再犯的可能性，認為王景玉還未達到須以極刑、永久隔絕社會的必要，判處無期徒刑。本案將依權責上訴。

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