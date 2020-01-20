回郵贈書！李永然從社會事件看修行與處世的法律與佛法

▲李永然律師從社會事件談法律與佛法。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

年關將至，你是否有諸多煩惱，擔心沒有錢包紅包，害怕被家人逼婚，或者工作沒做完怕不能好好過年。現代人因工作或生活，總會面臨為錢、事業、愛情等的煩惱。人面對煩惱時，總希望能消除煩惱，希望自己的一生能夠過得圓滿、富足、平安、幸福、吉祥、健康，要達成此目標，首先是要有智慧的人生。

智慧的人生雖是每個人所期盼的，但並不是想要就有，而是必須要透過修行努力，改變自己的習氣，注意自己的身、口、意，結交「善知識」。

隨著時代變遷，人的煩惱也跟著升級，型態更多、更雜，也越來越難解決。永然法律基金會策畫的《從社會事件談修行與處世法律手冊》，以《龍山寺季刊》的「佛法律」專欄為基礎，由釋明毓法師與李永然律師共同執筆，將新聞事件中所發生的問題，先從法律觀點解析個案中所衍生的法律問題，再跟從佛法的觀點，詮釋佛法上的看法，讓讀者一方面瞭解法律上的規範，一方面也能在佛經上有很清楚的開示，讓讀者可以藉此而能夠深入了解「法律」與「佛法」之間的關係，由「佛學」而瞭解「法律」。進而透過「修行」，消除煩惱；透過「知法」，而不犯法。

手冊內容分為兩大篇章，第一篇為〈圓滿生活．工作．修行篇〉，暢談如何過一個有智慧的人生及如何於工作與生活中修行；第二篇為〈佛與法的對談篇〉，收錄諸多在社會上常見的法律案件，由李永然律師先行法律解析，再由釋明毓法師，從佛法角度看該案件。

《從社會事件談修行與處世法律手冊》由永然法律基金會捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，並寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。若索取兩本以上，請參考永然文化網站。

▼欲索取《從社會事件談修行與處世法律手冊》者，請來函附上回郵信封，並註明手冊名稱。（圖／永然法律基金會提供）