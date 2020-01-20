　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

回郵贈書！李永然從社會事件看修行與處世的法律與佛法

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲李永然律師談現行假釋制度之缺。（圖／記者林敬旻攝）

▲李永然律師從社會事件談法律與佛法。（圖／記者林敬旻攝）

記者王淑君／綜合報導

年關將至，你是否有諸多煩惱，擔心沒有錢包紅包，害怕被家人逼婚，或者工作沒做完怕不能好好過年。現代人因工作或生活，總會面臨為錢、事業、愛情等的煩惱。人面對煩惱時，總希望能消除煩惱，希望自己的一生能夠過得圓滿、富足、平安、幸福、吉祥、健康，要達成此目標，首先是要有智慧的人生。

智慧的人生雖是每個人所期盼的，但並不是想要就有，而是必須要透過修行努力，改變自己的習氣，注意自己的身、口、意，結交「善知識」。

隨著時代變遷，人的煩惱也跟著升級，型態更多、更雜，也越來越難解決。永然法律基金會策畫的《從社會事件談修行與處世法律手冊》，以《龍山寺季刊》的「佛法律」專欄為基礎，由釋明毓法師與李永然律師共同執筆，將新聞事件中所發生的問題，先從法律觀點解析個案中所衍生的法律問題，再跟從佛法的觀點，詮釋佛法上的看法，讓讀者一方面瞭解法律上的規範，一方面也能在佛經上有很清楚的開示，讓讀者可以藉此而能夠深入了解「法律」與「佛法」之間的關係，由「佛學」而瞭解「法律」。進而透過「修行」，消除煩惱；透過「知法」，而不犯法。

手冊內容分為兩大篇章，第一篇為〈圓滿生活．工作．修行篇〉，暢談如何過一個有智慧的人生及如何於工作與生活中修行；第二篇為〈佛與法的對談篇〉，收錄諸多在社會上常見的法律案件，由李永然律師先行法律解析，再由釋明毓法師，從佛法角度看該案件。

《從社會事件談修行與處世法律手冊》由永然法律基金會捐印，欲索取者，請來函附上11元中型回郵信封（16cm×22cm以上），註明手冊名稱，並寄至「台北市中正區羅斯福路二段9號7樓 永然法律基金會收」即可。若索取兩本以上，請參考永然文化網站

▼欲索取《從社會事件談修行與處世法律手冊》者，請來函附上回郵信封，並註明手冊名稱。（圖／永然法律基金會提供）

▲▼李永然法律手冊。（圖／永然法律基金會提供）

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

回郵贈書！李永然律師教你用法律避免家族爭產反目

台灣首座豪宅「完工16年0過戶」！600億食品家族爭產　一度淪法拍

【見龍化工兄弟爭產】未立身後遺囑　全球最大保麗龍集團引爆兄弟經營權爭奪戰

爺爺贈與房產後反悔　父親姑叔6尊長起訴請求孫子還地

快訊／美麗華家族爭產互告　黃世杰判4個月！侵占部分無罪

被爆家族爭產！　蔡英文：對長輩非常過意不去

談長榮風波　王應傑：張榮發的大家長式思維害了張國煒

【更生復歸系列】放下刀槍，捲袖做蛋捲　不加一滴水的艾格諾先生蛋捲

回郵贈書！李永然從社會事件看修行與處世的法律與佛法

湯文章／沒有獨立上訴權就沒有完美的被害人訴訟參與

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

【更生復歸系列】放下刀槍，捲袖做蛋捲　不加一滴水的艾格諾先生蛋捲

回郵贈書！李永然從社會事件看修行與處世的法律與佛法

湯文章／沒有獨立上訴權就沒有完美的被害人訴訟參與

調查法官遭大反彈陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎調查

林裕順／台灣密室審判的困局與解方

江鎬佑／把毒犯抓去關，校園就安全了嗎

年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機

夢見毛毛蟲爬滿臉！　妻子傳他「當晚睡照」秒解答原因

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

法律熱門新聞

陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎

雷皓明／選後祭品文可以不算數嗎

江鎬佑／毒犯抓去關，校園就安全？

林裕順／台灣密室審判的困局與解方

更生復歸之路—艾格諾先生手工蛋捲

李永然從社會事件談法律與佛法

湯文章／被害人的獨立上訴權

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

告訴6月期限　法界：過了就GG

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

竹東少女姦殺命案　死刑判決撤銷

更多熱門

相關新聞

「學測難到100個法律人都不會」法界批應送分

「學測難到100個法律人都不會」法界批應送分

大學學測才結束，卻引發法律界不滿，因社會科法律類題目，讓不少法律系教授氣的替學生們大喊太難了，甚至不只難，其中第4題答案所有選項根本錯誤，還要強迫考生硬選，大考中心要全部送分，且這種題目拿去問100個法律人也都一定這樣回答。

湯文章／被害人的獨立上訴權

湯文章／被害人的獨立上訴權

張淑晶拿人手機還告恐嚇　不起訴確定

張淑晶拿人手機還告恐嚇　不起訴確定

陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎

陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎

前國安局長楊國強做假帳案　無罪確定

前國安局長楊國強做假帳案　無罪確定

關鍵字：

法律李永然永然法律基金會佛法龍山寺季刊從社會事件談修行與處世法律手冊

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面