總是忘記繳費心好累？台電多元繳費支付一指搞定

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數位網路時代，追求方便和快速，行動支付越來越受到歡迎，台灣從2016年推動至今，交易總額大幅成長，累計達到新台幣1520.9億元。瞄準這股趨勢，台電推出「台電e櫃檯」APP，民眾可線上信用卡繳費，從去年開始，也與「街口」、「Pi拍錢包」、「LINE PAY」 、「台灣pay 」等7大民眾常用的支付平台合作，只要透過手機APP，一指就能繳電費，不用大費周章出門，還能環保愛地球。

▲「台電e櫃檯」App服務內容多元豐富，繳電費、查電費，所有疑難雜症，通通一指搞定。（圖／取自「台電e櫃檯」App）

現代人生活忙碌，每天下班回家，已經「虛累累」，堆積如山的紙本帳單，光看就頭暈，一不小心還會弄丟或忘記繳，被罰逾期金，荷包超級傷！現在使用行動支付，不管是一般住家，還是小商店或小型工廠，只要躺在家裡，動動手指，就能輕鬆繳納電費，跟惱人的紙本帳單說掰掰。

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此外，像是一般住家與小商家有房屋買賣、租賃等情形，需提早抄表結算，就可用「台電e櫃檯」APP來申請，輸入電表指數計算電費，即可線上繳費或攜條碼到超商繳費！不需再到台電營業據點臨櫃申辦。





▲即日起使用行動支付繳電費，即可抽歐洲雙人來回機票。（圖／台電提供）

「台電e櫃檯」APP，去年已經累積13萬用戶，今年更上一層樓，達到30萬用戶下載使用，而且至即日起到109年4月底，凡下載註冊台電「電力即點、台電e櫃檯」APP、或申請電子帳單不印寄紙本，就能累積點數兌換咖啡，還有機會抽中時下最夯的電動機車、LED液晶電視、掃地機器人以及超商抵用券等眾多好禮，另外使用行動支付繳電費並完成網路登記除享上述抽獎資格外，還可加碼抽歐洲雙人旅遊金，價值8萬元，如此好康的事情，千萬別錯過。活動詳情請上「APP繳電費 輕鬆賺回饋」官網查詢(https://reurl.cc/xD2A6e)。