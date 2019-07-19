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交個朋友吧！「兩岸快樂小天使」福建相見歡　展開8天文化交流

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▲▼海峽兩岸小天使。（圖／記者黃克翔攝）

▲第7屆兩岸快樂小天使交流活動正式展開，台北萬大與花蓮古風、卓溪國小的小朋友於今天(19日)中午12：20分抵達福建。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者徐恩樂／福建報導

東森基金會與福建廣播影視集團聯手舉辦的「陽光海峽－兩岸快樂小天使」活動，今年於7月19日（五）至7月26日（五）期間展開，此次東森安排台北萬大、花蓮古風與卓溪國小代表的小朋友，前往福建進行八天七夜的參訪交流。兩岸小天使透過互相觀摩交流，雙方將帶來精彩的才藝表演，同時進行趣味競賽、網龍科技VR、文化古蹟巡禮等體驗，搭建兩地互學互動的友誼橋樑。

▲▼海峽兩岸小天使。（圖／記者黃克翔攝）

▲2019陽光海峽兩岸快樂小天使活動，為期八天七夜的文化之旅展開，讓兩地小朋友互相擊掌，期待彼此能夠相互學習。

長期關懷偏鄉、弱勢族群的東森慈善基金會，鼓勵孩子天馬行空勇敢夢想，也願意協助他們圓夢，自1992年開始協辦兩岸和平小天使活動，2007年起與福建廣電集團共同進行「陽光海峽—兩岸快樂小天使」互訪聯誼，至今邁入第12個年頭，往年多次招待花蓮、台東等偏鄉部落的孩子，往返漳州、泉州、廈門等地交流，藉由認識不同地方的文化，拓寬孩童國際視野，創造學習空間也拉近兩岸孩童距離。

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▲▼海峽兩岸小天使。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼海峽兩岸小天使。（圖／記者黃克翔攝）

▲東森新媒體副董事長馬詠睿（左二）率領台北萬大、花蓮古風與卓溪國小師生參與福建文化交流，福建廣電及兒少頻道副總監何芸（左一）代表獻花。

今年由福建廣播影視集團主辦第七屆活動，東森新媒體副董事長馬詠睿表示，兩岸快樂小天使交流活動持續多年，過程特別溫馨歡樂，處處充滿感動，「我的兩個孩子參加了第一屆的活動，現在他們已經大學畢業了，對於當年參與的民宿和活動內容都還念念不忘。」儘管長大了，生活在不同城鎮，當年種下的友誼種子仍持續開花，如今結出深厚情感，透過視頻、APP軟體仍然能串起彼此溫暖的問候。

許多台灣小天使們第一次出國，因此神情飛舞非常興奮！今天中午一同到網龍網絡有限公司觀摩與用餐，充滿科技感的環境讓孩子們眼睛為之一亮！來自萬大國小六年級的張凱傑表示，「第一次來到福建非常興奮，餐廳很酷，結帳櫃檯用人臉辨識，蠻期待接下來幾天的行程，能夠交到好朋友。」同時準備手球結合籃球的熱舞在晚宴中表演給福建的小朋友欣賞，希望大家一起感染熱血動感的氣氛。

為期八天的「陽光海峽—兩岸快樂小天使」活動，邀請花蓮古風、卓溪與台北萬大62位師生與福建學童共同交流，今晚也將直播歡迎晚宴表演，小天使們帶來射箭趣味、機器人技術，彼此切磋才藝，並同遊參觀世界文化遺產土樓、土浪嶼等知名景點，為兩岸文化交流注入溫馨的情誼，留下難忘的暑假回憶。

►►►兩岸小天使交流專題報導

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關鍵字：兩岸小天使,快樂小天使,岸交流,東森慈善,東森慈善基金會,兩岸一家親

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