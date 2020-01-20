活春宮哥街頭激戰辣妹！4分鐘影片全網瘋傳　老婆怒噴：你變全台最知名人物

▲台中BMW哥當街上演活春宮。（圖／取自Google Maps）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中BMW哥跟長髮辣妹當街在馬路激戰的影片遭網友瘋傳，據了解，這起事件爆出後，讓他的老婆氣炸了，雖然事後也陪同他到案說明，卻也忍不住狂飆老公，「這下你變成全台最知名人物」。

這起事件發生在17日凌晨3時許，事發當時一輛白色BMW當街在北屯區東山路一段與環中東路二段路口路邊停下，接著一男一女下車後，竟然就直接在馬路上演起活春宮，激情的畫面讓路過的民眾全都看傻眼。更誇張的是，兩人激戰一番之後，先是上車偃旗息鼓了一會兒，正當眾人以為事情結束的時候，男子卻又再度下車，將已經全裸的辣妹拉下車去，直接到車子的後方繼續大戰。

這誇張的影片被放上網後，立即引發網友熱議，而該名男子也在老婆的陪同下到案說明。據了解，該名男子是在北部經商、是一名建築小開，而事發當時因為「路不熟」又「凍未條」，等不及找摩鐵，又擔心在車上留下蛛絲馬跡，才會趁著凌晨人少，直接在車外跟酒店小姐激戰，怎料此舉卻被民眾拍下並上傳到網路上，影片也遭到網友瘋傳，一時的激情意外鬧得人盡皆知。

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