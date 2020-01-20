沈浸式星空體驗、桌遊、兒童探索　台中歌劇院走春限定活動！

▲台中國家歌劇院規劃2020年走春活動。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

台中國家歌劇院為了迎接春節，特別打造「2020偶鼠於你」應景裝置藝術，更規劃系列精采活動，包括巴黎歌劇院與東京新國立劇場的經典演出錄影場、桌遊區、歌劇院戶外植栽、小朋友的歌劇院探索⋯等，還能到凸凸廳《星光行進中—微輻∞實驗室》享受沉浸式星光體驗！

「2020偶鼠於你」裝置藝術

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為了鼠年到來，歌劇院演出技術部舞台組組長王智堉以歌劇院建築特色設計的鼠偶時鐘，底座為自走車、穿梭於建築內外的酩酊溪間，向來往的民眾拜年。舞台設計新銳謝均安更於1樓大廳公共空間打造「2020偶鼠於你」的鼠年應景裝置，以各式老鼠變身為國內外大師經典作品的主角。

其中有碧娜‧鮑許（Pina Bausch）的舞作《康乃馨》、塞繆爾‧貝克特（Samuel Beckett）的戲劇作品《等待果陀》、莎士比亞（William Shakespeare）的《羅密歐與茱麗葉》、以及莫札特歌劇《魔笛》等，讓參訪的民眾可以在大廳尋找「明星鼠」的身影，「2020偶鼠於你」裝置展期自1月21日起至2月9日。

在凸凸廳仰望星空

▲《星光行進中—微輻∞實驗室》沉浸與體驗式展覽，打造出獨一無二的星光饗宴。（圖／台中國家歌劇院提供）

此外在凸凸廳展的開沉浸與體驗式展覽《星光行進中—微輻∞實驗室》，也是2020 NTT-TIFA節目的第一檔裝置藝術。由新媒體藝術家蘇文琪及團隊在大型矩陣排列的機械動力裝置上，安裝81個內藏LED燈與小喇叭的小黑盒，以互動程式(Touchdesinger)，透過裝置升降與時間速度、燈光色彩變化，讓參與觀眾置身其間、感受虛實交錯，體驗一場獨一無二的星光饗宴。

經典重現精彩實況

▲「NTT放映室」免費放映經典舞劇《胡桃鉗》。（圖／台中國家歌劇院提供）

「NTT放映室」春節期間不打烊，在大年初一至初五，歌劇院嚴選6部法國巴黎歌劇院、日本新國立劇場的經典演出實況影片，於小劇場播映。日本新國立劇場的常務理事村田直樹特別在年初三自東京來訪，向大家介紹國立劇場的兩部精彩的經典製作：歌劇《蝴蝶夫人》與舞劇《胡桃鉗》。

此外，自去年「數位11月」即建立合作默契的巴黎歌劇院也特別提供歌劇《霍夫曼的故事》、《女人皆如此》，舞作《灰姑娘》等，邀請觀眾一起進入世界藝術現場，每部影片都有2個播出場次，免費入場，參與者都能獲得「NTT放映室新年賀禮」，每人一份，送完為止。

初四限定：兒童探索歌劇院

▲▼歌劇院特別和趙自強與「如果兒童劇團」合作，讓小朋友探索劇院建築。（圖／台中國家歌劇院提供）

為了讓孩子們自在的認識歌劇院的建築特點，歌劇院特別和趙自強與「如果兒童劇團」合作，推出兒童語音導覽，將在1月28日（初四）舉辦由專業導覽員引導的歌劇院探索。場館的特色藉戲劇性角色擬人化，「壺中居爺爺」、「酩酊溪奶奶」，曲牆則化身「美聲女高音」等，賦予建築鮮明個性，搭配導覽員引導的互動遊戲，讓孩子們在歌劇院中展開冒險，親身體驗匠心獨運的藝術角落。

▲台中國家歌劇院走春活動，初三更有限定版的「綠劇人植栽導覽」。（圖／台中國家歌劇院提供）

除了定期的建築導覽外，初三更有限定版的「綠劇人植栽導覽」，建築師伊東豊雄為彰顯建築本體，對於歌劇院的戶外植被有特別的要求，植栽必須挑選2公尺以下為裸幹，且花、葉不致太過繁盛者。歌劇院聘請專家組成園藝團隊展開「綠劇人」計畫，透過不同樹種的搭配，營造四季不同的樣貌與氣味。

美食與桌遊

歌劇院首次在「忘我廳」設置益智桌遊活動，精選知性、有趣的遊戲，讓民眾免費參加、隨到隨玩。同時館內駐店及餐廳亦於春節期間推出多種優惠方案，五樓大塊文化《image3》非常圖像空間應景的推出「最強天后—媽祖叫你來買書，搖籤試手氣」購書抽獎活動，搭配1月份主題「穿越」­—旅行是穿越的一種形式，展出許多和旅行有關的作品；並展出6位台中圖像創作者的特展，包含蔡志忠、麥仁杰、小莊、川貝母、徐至宏及阿尼默。

歌劇院春節開館時間

1/23(四) - 1/24(五)

小年夜、除夕休館



1/25(六) - 1/27(一)

11:30-18:00 駐店同歌劇院營業時間，其中5F餐廳營業至20:00



初四起恢復正常營業時間



來賓停車場不受休館影響，營業時間照常（06:00－24:00）

「2020偶鼠於你」鼠年應景裝置

地點：1F大廳（免費入場）

展覽時間：1/21(二) - 2/9(日)

蘇文琪╳一當代舞團《星光行進中—微輻∞實驗室》春節展期

地點：凸凸廳（免費入場）

1/23(四) - 1/24(五) 小年夜、除夕休展

1/25(六) - 1/27(一) 初一至初三11:30 - 18:00

1/28(二) - 1/29(三) 初四、初五11:30 - 21:00

NTT放映室 春節特映‧經典重現

放映地點：小劇場（免費入場）

1/25(六) 初一

12:00芭蕾《灰姑娘》

14:30歌劇《霍夫曼的故事》

1/26(日) 初二

12:00舞蹈《提瑞╱謝克特╱培瑞茲╱派特 》

15:00歌劇《女人皆如此》

1/27(一) 初三

12:00芭蕾《胡桃鉗》

14:30歌劇《蝴蝶夫人》

1/28(二) 初四

12:00芭蕾《胡桃鉗》

14:30歌劇《女人皆如此》

1/29(三) 初五

12:00舞蹈《提瑞╱謝克特╱培瑞茲╱派特》

15:00歌劇《蝴蝶夫人》

歌劇院新春主題導覽

綠劇人植栽探索

時間：1/27 (一) 初三 15:00、16:00、17:00

小朋友的歌劇院探索

時間：1/28 (二) 初四 13:30、16:30

（建議7-12歲兒童參與，歡迎家長陪同。）

2020歌劇院桌遊樂

地點：忘我廳（免費入場）

1/25(六) - 1/27(一) 初一至初三11:30 - 18:00

1/28(二) - 1/29(三) 初四、初五11:30 - 21:00