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喜迎金鼠年保庇行大運　新北寺廟走春年味十足

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▲ 喜迎金鼠年保庇行大運 新北寺廟走春年味十足。（圖／新北市民政局提供）

▲ 喜迎金鼠年保庇行大運，新北寺廟走春年味十足。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

農曆春節將至，許多人除了與家人圍爐團圓，還會到廟宇拜拜祈求好運。金鼠年7天年假，新北市各大宮廟也有許多迎春接福活動，有除夕搶頭香、開運紅包贈送、民藝大街嘉年華、雜技表演等，民政局特別整理境內宮廟春節活動資訊，歡迎大家到新北宮廟走春迎新年。

民政局長柯慶忠表示，農曆春節期間到廟宇走春祈福是傳統民間習俗，因此許多廟宇都會準備應景的發財金、平安福等讓信眾沾財氣，想要為新的一年運勢加持的民眾，可以參考民政局整理的103家宮廟活動資訊規劃走春路線，一起拜廟祈福、品嚐最道地的在地美食，並暢遊特色打卡景點。

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發財金、開運錢母限量發送

萬里區金山財神廟設有財神銀行，可擲筊求取財氣存摺、財寶袋和開運錢，開運金數額由聖筊數目決定，是新北獨特的求財方式；石碇的五路財神廟大年初五限量發送1萬份開運發財金，金光閃閃的字卡中印有五路財神聖像和1元硬幣，讓香客新的一年財源滾滾來。

位於捷運新北環狀線板橋站附近的慈惠宮及接雲寺，大年初一起將贈送發財金，慈惠宮初一至初五還有「民藝大街嘉年華」活動，從在地文創、農特產品，到福氣摸彩與知名藝人表演，以及最受歡迎的「躦轎腳送發財金」活動應有盡有，並鄰近林家花園與「湳雅夜市」，新春拜廟祈福別錯過到此一遊。

另外，樹林鎮南宮除夕有歌唱聯歡，晚上12時賀正贈送紅包發財金；三重先嗇宮除夕晚上11點半發放5千個吉祥包，前100名信眾還有招財小金龍龜，想求取的民眾記得提早來排隊。

▲ 喜迎金鼠年保庇行大運 新北寺廟走春年味十足。（圖／新北市民政局提供）

▲ 淡水緣道觀音廟，三十米高的千手觀音聖像，是金氏世界紀錄認證的「最大鋼製雕塑」。

北海道場、緣道觀音廟賞山海美景

位於石門的佛光山北海道場山海美景遠近知名，農曆初一至初五，北海道場特別開放殿堂鐘樓給信眾敲「幸福鐘」祈福，錯過就要再等一年。來此不但可禮千佛、點光明、巡禮、淨心抄經，更可感受生肖主題設計所營造的濃濃節慶氛圍。累了，還可在滴水坊悠閒喝咖啡、品嘗精緻茶點，一邊欣賞窗外山林美景，享受悠閒與愜意。

同樣位於北海岸的淡水緣道觀音廟，三十米高的千手觀音聖像，是金氏世界紀錄認證的「最大鋼製雕塑」，莊嚴殊聖，也是新北走春的佛系打卡聖地。農曆除夕更有倒數煙火，初五前還可以參加擲筊求新年限定「平安福」，只要福緣俱足三聖筊，就有機會將今年限量雋刻「觀音力」的金色、藍色與紫色平安福帶回家。

竹林山觀音寺雜技鬧春 頂泰山巖抽國運籤

另外，香火鼎盛的林口竹林山觀音寺，農曆初一到十六精心規劃「越南雜技團」表演，有軟骨舞蹈、飛輪炫技、空中芭蕾、小丑哈哈笑等趣味橋段熱力演出，還有親子共賞的藝文表演。初一到初五每日中午並提供平安福食，讓信眾拜拜吃平安。

主祀「金面顯應祖師」的頂泰山巖，於除夕晚間十一時舉行祈福儀式，供信眾搶新春頭香；並延請地方士紳擲筊祈求士農工商魚牧各業國運籤，祈求國泰民安，預測的籤詩內容是每年地方關注焦點，除夕至初五並提供平安麵，讓信眾同沾喜氣。

更多寺廟發放走春禮資訊，請上新北市民政局網站查詢，網址：https://www.ca.ntpc.gov.tw

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