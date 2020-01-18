全都在等吳怡農　一張照讓網友驚呆：以為要領雞排了！

▲吳怡農在台北街頭發放春聯及紅包，支持者擠爆現場。（圖／吳怡農競選辦公室提供）



記者蔡文鈴／台北報導

吳怡農18日進行最終回謝票，活動開始前現場已擠滿大批人潮，排隊隊伍蔓延了300多公尺，讓不少路過民眾驚呆，有網友看到照片驚呼「以為要領雞排了！」

▲吳怡農在台北街頭發放春聯及紅包，支持者擠爆現場。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▼吳怡農在台北街頭發春聯及紅包。（圖／記者蔣婕妤攝）

民進黨新生代吳怡農2020立委選舉落敗國民黨立委蔣萬安，讓不少「農婦」傷心欲絕。18日中午11點半於台北市錦西街、民權西路街旁進行最終回謝票，現場將發放限量400份小英春聯以及200份小英紅包袋。

▲吳怡農在台北街頭發春聯及紅包，支持者擠爆。（圖／記者蔣婕妤攝）



▲吳怡農在台北街頭發放春聯及紅包，支持者擠爆現場。（圖／記者蔣婕妤攝，下同）



現場支持者眾多，塞滿整個街道，隊伍長達300公尺塞爆現場，吳怡農親切的送上春聯，也配合粉絲拍照，還有人領到春聯的那一刻哭出來，可見吳怡農的魅力無法擋。

有粉絲到現場後發現人潮滿滿，將照片拍下PO上臉書粉專「打馬悍將」，吸引不少網友圍觀，有網友留言，「以為要領雞排了」、「爆場，擠死我了」、「最後一次謝票不管怎樣一定要來的啊！農農加油」、「現場爆滿」、「人山人海，媽我在這」、「沒有雞排，只有一顆謙卑溫暖的心」。

▼吳怡農謝票最終回。（圖／記者洪菱鞠攝）

