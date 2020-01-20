　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貓咪,寵物,午睡。（圖／pixabay）

▲許多人將心愛的寵物視為家人般看待。（圖／pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸一名女子與已經訂婚的男友在家中養貓，某天婆婆到家中拜訪，發現貓咪後要求女子將貓送走，怕影響未來生育小孩的健康，但女子捨不得送走，婆婆便趁著女子不在家時虐待貓咪，甚至將貓咪丟到深山，女子一氣之下動手將婆婆毒打一番，多年的戀情也隨之告吹。

據《中國網》報導，婆婆因為不滿女子在家中飼養貓咪「綿綿」，怕影養未來孩子的健康，要求女子將養了2年的貓咪送走，即使女子解釋不會有影響，但婆婆依然堅持不可以讓貓咪待在家中。由於女子和貓咪有著多年的情感，從剛出生就抱回家養，多年下來已經將貓咪視為自己的小孩，沒辦法輕易割捨，於是拒絕了婆婆的要求。

有一次婆婆到家中照顧生病的男友，女子上班時眼皮一直跳，感覺有不好的事情要發生，於是向公司請假回家。回到家後正好看到婆婆拿著擀麵棍，把貓關在籠子裡面打，而男友竟然就在一旁默默的看著，完全沒有要上前阻止的意思。女子連鞋子都沒有脫下，便衝上前去對著婆婆怒吼，發現心愛的貓咪被打到脖子出血，毛還掉了好幾塊，全身一直在發抖。

▲▼婆婆虐待貓咪，媳婦出手痛毆婆婆。（圖／翻攝自中國網）

▲婆婆虐待貓咪打到脖子出血。（圖／翻攝自中國網）

貓咪送進醫院治療後婆婆向女子道歉，表示自己以後不會在虐待貓咪了，而女子也接受婆婆的道歉，沒想到某天女子下班後，回家發現自己的貓不見了，打電話給婆婆，才知道原來貓被帶到山裡丟掉了。女子再也受不了，當面槓上婆婆，將她踹到地上並用擀麵棍打她，將婆婆打到骨折，進了加護病房，差一點就殘廢了。

▲▼婆婆虐待貓咪，媳婦出手痛毆婆婆。（圖／翻攝自中國網）

▲女子和心愛的貓咪有著濃厚的情感。（圖／翻攝自中國網）

挽回不了心愛的貓咪，和男友的婚事也告吹了，女子表示，「從婆婆打貓的那一刻開始，就不當她是我婆婆，我也不會把她當人看；也許不養動物的人一輩子也無法體會這樣的心情，綿綿對我來說不是動物，而是我的孩子，婆婆不過是在醫院住幾天就可以出院了，但是我的貓卻回不來了。」

許多網友看完後都表示，「打得好！」不過有網友認為，這起事件中男生的態度也是關鍵點，身為中間人竟然沒有調解好兩方，還默許自己的母親虐貓。

《ETtoday新聞雲》提醒您，不良行為，請勿模仿！拒絕暴力，請撥打113、110

ET快訊
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
病人家屬「菜刀一路追殺」！名醫後腦勺慘被砍爛　鮮血蔓延整層樓
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

病例激增！56歲女入上海確診肺炎...網怒轟：武漢人能不亂跑嗎

武漢肺炎...大陸確診218例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

烤鴨餐廳天花板掉落巨鼠　女客鼻子被砸中鮮血直流！

慘遭8歲姊塑膠袋套頭　10月大男嬰窒息險喪命！網揭關鍵：姊姊應該懂事了

垃圾填滿100座足球場　2020年開始大陸逐步禁用塑膠袋

武漢肺炎病例暴增！習近平提重要指示：堅決遏制疫情蔓延

愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

排隊買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊...5根指頭全燒黑　媽嚇壞：聞到焦味

眼科名醫遭病人家屬「菜刀一路追殺」…後腦勺慘被砍爛！鮮血蔓延整層樓

一看竟是親爺爺！　少年路邊CPR：第一次感受到急救是多麼重要

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

病例激增！56歲女入上海確診肺炎...網怒轟：武漢人能不亂跑嗎

武漢肺炎...大陸確診218例！習近平、李克強提重要指示：遏制疫情蔓延

烤鴨餐廳天花板掉落巨鼠　女客鼻子被砸中鮮血直流！

慘遭8歲姊塑膠袋套頭　10月大男嬰窒息險喪命！網揭關鍵：姊姊應該懂事了

垃圾填滿100座足球場　2020年開始大陸逐步禁用塑膠袋

武漢肺炎病例暴增！習近平提重要指示：堅決遏制疫情蔓延

愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

排隊買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊...5根指頭全燒黑　媽嚇壞：聞到焦味

眼科名醫遭病人家屬「菜刀一路追殺」…後腦勺慘被砍爛！鮮血蔓延整層樓

一看竟是親爺爺！　少年路邊CPR：第一次感受到急救是多麼重要

年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機

夢見毛毛蟲爬滿臉！　妻子傳他「當晚睡照」秒解答原因

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

雞排妹：我做到睡著！　網紅瘋男挑戰「一夜七次郎」…釣出女神驚人發言

大陸熱門新聞

眼科醫生慘遭病人家屬「菜刀瘋斬後腦勺」

2歲女兒好奇拿鐵釘塞插座…當場遭電重創

真豬玩高空彈跳　現場傳慘烈嚎叫

BMW夫婦耍酒瘋　打斷護士鼻樑

她旅館洗澡滑倒…下秒雙腿突鑽出嬰屍！

存款多了21萬！他轉回對方帳號...隔月卻負債

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

10月大男嬰慘遭8歲姐塑膠袋套頭險喪命！

女大生遭硬上跳樓…兇手還「偽裝車禍」判決出爐

超正女兵「95%撞臉迪麗熱巴」！

新疆6.4地震　震源深度16公里

20歲女孩跌倒「當場產下胎兒」嚇：怎麼會

買奶茶！5歲童手放櫥窗遭電擊燒焦

武漢肺炎「北京、深圳首出現」

更多熱門

相關新聞

農夫背豬耕田影片瘋傳　網友笑翻

農夫背豬耕田影片瘋傳　網友笑翻

受非洲豬瘟疫情影響，加上農曆春節將至，大陸豬肉價錢大漲，在民眾眼中豬隻已成金雞母。日前一位農民為怕家中飼養的豬仔被偷，乾脆直接把豬背在身上，一起到田裡耕種。影片在網路上瘋傳，網友大笑表示，「過年快到了，會有很多小偷出來」。

柯：台灣是誰哪裡需要緬甸來定義

柯：台灣是誰哪裡需要緬甸來定義

接風續攤喝不爽！2對親兄弟包廂大亂鬥

接風續攤喝不爽！2對親兄弟包廂大亂鬥

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

武漢肺炎再增1死！2天新確診136例

武漢肺炎再添17例！官方累計62例

武漢肺炎再添17例！官方累計62例

關鍵字：

虐待貓咪婆婆大陸

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面