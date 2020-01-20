愛貓被打丟包山上！她怒拿擀麵棍痛毆婆婆「打到骨折」進加護病房

▲許多人將心愛的寵物視為家人般看待。（圖／pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸一名女子與已經訂婚的男友在家中養貓，某天婆婆到家中拜訪，發現貓咪後要求女子將貓送走，怕影響未來生育小孩的健康，但女子捨不得送走，婆婆便趁著女子不在家時虐待貓咪，甚至將貓咪丟到深山，女子一氣之下動手將婆婆毒打一番，多年的戀情也隨之告吹。

據《中國網》報導，婆婆因為不滿女子在家中飼養貓咪「綿綿」，怕影養未來孩子的健康，要求女子將養了2年的貓咪送走，即使女子解釋不會有影響，但婆婆依然堅持不可以讓貓咪待在家中。由於女子和貓咪有著多年的情感，從剛出生就抱回家養，多年下來已經將貓咪視為自己的小孩，沒辦法輕易割捨，於是拒絕了婆婆的要求。

有一次婆婆到家中照顧生病的男友，女子上班時眼皮一直跳，感覺有不好的事情要發生，於是向公司請假回家。回到家後正好看到婆婆拿著擀麵棍，把貓關在籠子裡面打，而男友竟然就在一旁默默的看著，完全沒有要上前阻止的意思。女子連鞋子都沒有脫下，便衝上前去對著婆婆怒吼，發現心愛的貓咪被打到脖子出血，毛還掉了好幾塊，全身一直在發抖。

▲婆婆虐待貓咪打到脖子出血。（圖／翻攝自中國網）

貓咪送進醫院治療後婆婆向女子道歉，表示自己以後不會在虐待貓咪了，而女子也接受婆婆的道歉，沒想到某天女子下班後，回家發現自己的貓不見了，打電話給婆婆，才知道原來貓被帶到山裡丟掉了。女子再也受不了，當面槓上婆婆，將她踹到地上並用擀麵棍打她，將婆婆打到骨折，進了加護病房，差一點就殘廢了。

▲女子和心愛的貓咪有著濃厚的情感。（圖／翻攝自中國網）

挽回不了心愛的貓咪，和男友的婚事也告吹了，女子表示，「從婆婆打貓的那一刻開始，就不當她是我婆婆，我也不會把她當人看；也許不養動物的人一輩子也無法體會這樣的心情，綿綿對我來說不是動物，而是我的孩子，婆婆不過是在醫院住幾天就可以出院了，但是我的貓卻回不來了。」

許多網友看完後都表示，「打得好！」不過有網友認為，這起事件中男生的態度也是關鍵點，身為中間人竟然沒有調解好兩方，還默許自己的母親虐貓。

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