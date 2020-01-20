武漢肺炎再增1死！　周末2天「新確診136例」有機會演變有效率人傳人

▲武漢肺炎爆發之初，大部分患者都被發現曾去過，或是在華南海鮮市場工作。（圖／翻攝自觀察者網）

記者張靖榕／綜合外電報導

武漢市衛生健康委員會20日凌晨發布公告，18日新型冠狀病毒感染（武漢肺炎）新增病例為59例，19日新增病例為77例，兩日共新增確診136例，另有1名死亡、6例康復出院。由於短時間新增多名病例，實際感染總數可能超出想像，武漢肺炎的傳染力有可能超過SARS，甚至演變成有效率人傳人。

武漢衛生健委會指出，136例確診患者中，男性共66例、女性70例，年齡分布範圍從25歲到89歲，都在18日以前發病，之後陸續就醫。患者病情按照輕、重、危重3等級分別，輕症100例、重症33例、危重症則是3例，其中1例死亡。

武漢肺炎初期症狀多為發熱、咳嗽、胸悶、呼吸困難等，專家提醒，民眾宜注意自己的身體狀況，冬春季是呼吸道傳染病好發季節，若出現發燒、咳嗽等症狀，應盡早就醫。

截至19日晚間10點，武漢市累計新型冠狀病毒感染的肺炎病例達198例，其中25例康復出院，3例不治死亡，另外170例仍在院治療，輕症126例、重症35例、危重症則有9例。累計追蹤密切接觸者817人，已解除醫學觀察727人，仍在接受醫學觀察90人。

臺大醫院小兒科主任、感染症醫學會理事長黃立民擔心，短時間新增多名感染病例，代表實際感染數量可能超出想像；英國倫敦帝國學院MRC全球傳染病分析中心，則依據各項數據參考，推測武漢可能已有至少1700人感染武漢肺炎。

我疾管署接獲中國大陸疾控中心通知，判斷武漢肺炎可能出現「有限度人傳人」，不過黃立民表示，由於這次並非所有病例，都曾到過迸發這次傳染病的華南海鮮市場，因此可能演變成「有效率人傳人」。

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