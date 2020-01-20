農夫「背豬耕田」影片瘋傳！太值錢怕被偷...網笑翻：讓世界刮目相看

▲農民背著豬耕種。（圖／翻攝自twitter／ningxianhua）

實習記者施怡妏／綜合報導

受非洲豬瘟疫情影響，加上農曆春節將至，大陸豬肉價錢大漲，在民眾眼中豬隻已成金雞母。日前一位農民為怕家中飼養的豬仔被偷，乾脆直接把豬背在身上，一起到田裡耕種。影片在網路上瘋傳，網友大笑表示，「過年快到了，會有很多小偷出來」。

遼寧省寧先華在推特上傳一段農夫背著豬隻在田裡耕種的影片，影片中農民彎著腰努力地耕作著，背上的豬體積龐大，身體大小甚至到了農民的屁股。農民辛苦的挖土嘴裡還不斷念著「太貴了，不放心！」肩上的豬一臉悠然自得，懶洋洋的模樣似乎很享受。

寧先華貼文寫道「農民把家裡最值錢的東西隨身攜帶。」笑翻網友們，紛紛底下熱烈回應，「晚上也一起睡嗎？」、「背500斤幹活不歇腳，又一個超人！」「這圖片一定讓世界刮目相看」。不過也有網友認為影片是造假的，「這種惡搞視頻還有人當真？」

豬肉價格持續上漲，豬隻在大陸的地位甚至超越人類，網路也有許多KUSO的影片。兩名醫生和三、四民眾合力推著一張病床，上面躺的不是人，而是一隻生病的豬，影片寫道，「豬生病了，醫生們多緊張。」