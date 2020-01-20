農夫「背豬耕田」影片瘋傳！太值錢怕被偷...網笑翻：讓世界刮目相看

▲農民背著豬耕種。（圖／翻攝自twitter／ningxianhua）
實習記者施怡妏／綜合報導
受非洲豬瘟疫情影響，加上農曆春節將至，大陸豬肉價錢大漲，在民眾眼中豬隻已成金雞母。日前一位農民為怕家中飼養的豬仔被偷，乾脆直接把豬背在身上，一起到田裡耕種。影片在網路上瘋傳，網友大笑表示，「過年快到了，會有很多小偷出來」。
遼寧省寧先華在推特上傳一段農夫背著豬隻在田裡耕種的影片，影片中農民彎著腰努力地耕作著，背上的豬體積龐大，身體大小甚至到了農民的屁股。農民辛苦的挖土嘴裡還不斷念著「太貴了，不放心！」肩上的豬一臉悠然自得，懶洋洋的模樣似乎很享受。
大送朝的农民，把家里最值钱的东西随身携带...... pic.twitter.com/7FRJ5cDMef— 宁先华 (@ningxianhua) January 15, 2020
寧先華貼文寫道「農民把家裡最值錢的東西隨身攜帶。」笑翻網友們，紛紛底下熱烈回應，「晚上也一起睡嗎？」、「背500斤幹活不歇腳，又一個超人！」「這圖片一定讓世界刮目相看」。不過也有網友認為影片是造假的，「這種惡搞視頻還有人當真？」
豬肉價格持續上漲，豬隻在大陸的地位甚至超越人類，網路也有許多KUSO的影片。兩名醫生和三、四民眾合力推著一張病床，上面躺的不是人，而是一隻生病的豬，影片寫道，「豬生病了，醫生們多緊張。」
猪在中国，地位明显超越了普通人，猪生病了，医生们多紧张。这特么是副国级待遇! pic.twitter.com/3LEX7QX7O4— 猪血旗下 (@h1300062810) November 5, 2019