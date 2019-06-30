華山「愛老人動起來」運動會鹿谷登場　 相揪老寶貝動起來

▲華山基金會南投區29日舉辦「愛老人動起來」運動會。（圖／華山基金會提供）

記者白珈陽／南投報導

南投華山基金會29日在南投縣鹿谷國中舉辦第6屆「愛老人動起來」運動會，現場包含義工、各鄉鎮首長將近600人共襄盛舉，活動由鹿谷鄉高齡90歲的陳阿公與各鄉鎮首長共同點燃聖火揭開序幕。華山基金會希望透過活動，鼓勵長輩走出戶外接觸人群，盼能號召鄉親響應愛心公益，加入守護天使的行列共同照顧在地弱勢長輩。

第6屆「愛老人動起來」運動會不同以往，吸引到各鄉鎮首長共襄盛舉，包括南投縣政府社會及勞動處長林志忠、鹿谷鄉長邱如平、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長陳紀衡、中寮鄉長廖宜賢、國姓鄉長丘埔生、水里鄉長陳癸佑、名間鄉長夫雁惠等，都出席為活動增添熱力。

▲活動邀請到各鄉鎮首長參加。

運動員宣誓代表為92歲的林鄒芙花阿嬤，身體相當硬朗，並且十分開心擔任宣誓代表，特別傳授健康秘訣「要活就要動」。

▲運動員宣誓代表92歲的林鄒芙花阿嬤。

鹿谷國中也派出可愛團，演唱流行歌曲，為現場增添青春氣息。趣味競賽包含以長布滾球接力的傳承溫暖滾動愛、齊心接力足球賽、一人扁擔萬人挑，團隊合作的競賽遊戲，讓長輩們玩得不亦樂乎；此外，當天還有義剪、護甲、血壓量測、穴道按摩等多項服務，來關心長輩的身體健康。

▲「愛老人動起來」運動會讓長輩多了能運動的機會。

華山基金會成立於1999年，為服務弱勢長輩，已在全台成立388個愛心天使站。南投區各鄉鎮天使站，目前服務近千名長者，免費提供在地三失（失依、失能、失智）長輩關懷訪視、陪醫取藥、物資協助、年節關懷及促進社會參與等多項服務，邀請有志民眾一起加入關懷在地獨居長者的行列。

華山基金會網址：www.elder.org.tw/station/content