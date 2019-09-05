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華山基金會舉辦「千歲」烤肉宴　陪伴獨居年長者過中秋

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▲華山基金會於後龍水牛城餐廳舉辦「千歲烤肉宴」活動，席開20桌，宴請縣內17鄉鎮獨居弱勢長輩共同參加 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲華山基金會於後龍水牛城餐廳舉辦「千歲烤肉宴」活動，席開20桌，宴請縣內17鄉鎮獨居弱勢長輩共同參加 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中秋佳節將至，華山基金會為了縣內17鄉鎮獨居弱勢長輩，4日上午特別在後龍水牛城餐廳舉辦「千歲烤肉宴」活動，席開20桌，許多長輩是第一次參加烤肉活動，受邀時相當興奮又期待！其中，百歲人瑞與同是9月份壽星的志工同桌烤肉，不僅提前歡度中秋，更在生日快樂歌聲中，為2019年的千歲烤肉宴，記錄下最溫馨感人的時刻。

住在苗栗縣造橋鄉的劉姓阿公表示，自己年輕時喪子，積極參與華山基金會的每一場活動。近年來，阿公身體越來越虛弱、雙膝無力，漸漸減少外出機會。某次訪視，站長在聊天過程中得知，劉阿公辛苦工作務農了大半輩子，從來沒有烤肉過，如果有機會也好想烤肉看看，今年在華山的陪伴之下，一圓中秋烤肉夢。

▲許多獨居弱勢長輩，辛苦了大半輩子都沒有烤過肉，在基金會的幫助下，一圓大家的中秋烤肉夢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲許多獨居弱勢長輩，辛苦了大半輩子都沒有烤過肉，在基金會的幫助下，一圓大家的中秋烤肉夢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

華山基金會頭份站長林芝羽說，團體裡面還有1位家住西湖鄉的百歲人瑞李江登妹是九月份的壽星，和同桌第一次來擔任志工的徐郁忠先生，竟然是同月生日，兩人雖相差60多歲，互動有如孫嬤家人般，大家一同為兩人高唱生日快樂歌，氣氛溫馨感人，阿嬤開心表示謝謝疼惜，希望大家都平安健康，而徐先生則不好意思表示，這是人生中非常難忘的一次生日和中秋節。

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