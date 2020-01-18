　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再冷一天！今晚低溫探11°C　1/19起回暖「到除夕都是好天氣」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲冷氣團來襲，今晚全台冷颼颼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日受大陸冷氣團影響，全台各地氣溫均低，中央氣象局表示，今晚到明晨中部以北低溫約11到13度，局部地區可能因輻射冷卻出現10度低溫，不過明日開始冷氣團減弱，一路到除夕（24日），氣溫將會逐漸回升，北部地區高溫最高可回到26度，整體偏暖適合出遊。

氣象局表示，今天白天北部及宜花高溫回升有限，僅16至19度，台東高溫約21度左右，中南部23至26度，另外，北部3000公尺以上高山路段有結霜發生的機率。據觀測，今晨新北市及桃園局部地區出現10度左右低溫。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員官欣平表示，今晚到明晨氣溫仍低，且由於大氣環境轉乾、風力轉弱，輻射冷卻效應會更加明顯，中部以北低溫約11到13度、南部地區14到15度、花東地區14到15度，西半部局部地區可能因輻射冷卻出現10度低溫。

▲▼冬季,秋天,冷空氣,冷氣團,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲今晚低溫約11度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

官欣平指出，明日起冷氣團減弱，各地氣溫將逐步回升，北、東高溫可回到20到22度左右，中南部約25到26度，不過仍須留意日夜溫差。且明起水氣也越來越少，一路到除夕，天氣狀況都相對穩定，各地都是多雲到晴。

官欣平表示，下周二（21日）台灣整體天氣改吹偏東風，各地低溫、高溫都會明顯回升，低溫約15到18度，北部地區高溫約23到26度、中南部約26到29度。且各地天氣穩定，僅東部地區會有局部短暫雨。

官欣平提醒，到了大年初一（25日）後，水氣逐漸增加，不排除會有下一波冷空氣影響，預計初一後北、東等迎風面地區會有降雨。

▲▼今晚低溫下探11度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲今晚低溫約11到13度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，今晚最低溫約11到13度，明天白天冷氣團逐漸減弱，溫度逐步回升到除夕，水氣減少，北部轉為多雲偶有陽光。

臉書專頁「天氣即時預報」也表示，周一（20日）前的晚上到清晨時段依然很冷，中北部低溫約12到13度、東南部14到15度。下週開始，冷氣團結束，各地將一路回暖到「小年夜」，期間是東南風、南風吹，水氣少、好天氣、相當溫暖。

ET快訊
2縣市發「10°C以下」低溫警報！冷出心型「卡門渦街」
獨／謝和弦開唱前夜還掛念她！「打給Keanna內容曝」
謝和弦小巨蛋「深情吻女粉」　身份曝光...竟是這女星的媽媽！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

「可憐哪」正妹哏圖網路瘋傳　真理褲「白嫩小腿」本尊身分曝光

10°C以下警報再發！冷出心型「卡門渦街」　賈新興估除夕變天：下雨機率大提高

2020年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

建中同名同姓考生「坐錯座位」！學測超衰慘劇　2人各扣2級分

學測「國、英、數、自、社」選擇題答案全出爐　考生快來對！

兩間廟問姻緣「擲筊結果全相反」心碎收場　內行一看秒解惑...正妹驚：天啊

學測自然試題本印刷錯誤！南部5考生反映…試場延長3分鐘

出國「行李箱輪子被摔斷」！她回程前買新箱子裝　抵台再崩潰：地勤也看傻

學測自然「豆漿製作過程」入題　試考生讚有創新、趣味性

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

蕭敬騰唱尾牙嗨炸！舞台邊全是人　粉絲接唱「你的美」大破音XDD

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

三重駕駛直衝機車群緊急甩尾　QC妹差半米飛高高2秒才回神

阿卡貝拉翻唱《冰雪奇緣2》6組曲 高音和聲超悅耳！網讚翻：想2刷了

癢癢癢！蕁麻疹發作好難受...4穴道紓緩、中西合併改善攻略

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

「可憐哪」正妹哏圖網路瘋傳　真理褲「白嫩小腿」本尊身分曝光

10°C以下警報再發！冷出心型「卡門渦街」　賈新興估除夕變天：下雨機率大提高

2020年鹿耳門天后宮　封印大典揭開「台灣年」序幕

建中同名同姓考生「坐錯座位」！學測超衰慘劇　2人各扣2級分

學測「國、英、數、自、社」選擇題答案全出爐　考生快來對！

兩間廟問姻緣「擲筊結果全相反」心碎收場　內行一看秒解惑...正妹驚：天啊

學測自然試題本印刷錯誤！南部5考生反映…試場延長3分鐘

出國「行李箱輪子被摔斷」！她回程前買新箱子裝　抵台再崩潰：地勤也看傻

學測自然「豆漿製作過程」入題　試考生讚有創新、趣味性

麻瓜們準備！全球首間「哈利波特」旗艦店夏天開幕　一起收養嘿美、玻璃獸

武漢肺炎再添17例！　官方累計62例…英學者估超過1700人：應考慮人傳人可能

她大膽說「男人如衣服」背後有深意！了解自己的身體才有「愛情智商」

快訊／白金漢宮最新聲明：哈利梅根不再使用王室「殿下」頭銜

澳洲暴雨釀洪水…無尾熊淋成落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你」

鬥牛犬慘遭暴打昏迷…丟進浴缸泡清潔劑　主人：只是被鐵絲刮到

參觀台東「8億平價幸福住宅」　滿屋不明液體＋怪味…住戶等3年驚呆

罷免韓國瑜+補選要花2億　館長神邏輯破解「選上總統也要花錢補選」

大魯閣嘉義館開幕　嘉義人全國免費打

達美機長空中狂灑油…地面60師生「被淋滿身」吸入痛爆　4師怒提告了！

長大太像狼！主人害怕扔收容所　安樂死前志工救下：超愛塞奶啊

生活熱門新聞

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

同名同姓考生「坐錯座位」　各扣2級分

行李箱輪子被摔斷！她回程買新的　抵台再崩潰

同事請客…他爽點270元！網轟：很不會做人

叫熊貓「1小時等不到」⋯趙正平聽這話氣炸

兩間廟問姻緣「結果全相反」內行解惑

「可憐啊」正妹哏圖網路瘋傳　本尊身分曝光

算命師提醒2點　他聽完「笑反問2句」遭驅趕

試務人員關13天辛苦了！出闈燦笑排隊拿手機

赴陸工作薪水跳2倍？過來人揭隱藏秘密

媽約相親！兒「一晚爽吃3妹」曬照閃瞎

北大新宿舍　校方發聲明回應

學測選擇題答案全出爐　考生快來對

冷氣團最冷時刻到！4縣市10度↓低溫特報

更多熱門

相關新聞

冷到結霜！合歡山一片雪白

冷到結霜！合歡山一片雪白

今日受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫均低，海拔3421公尺的合歡東峰，箭竹也披上一層白色的霧淞，景象霧茫茫，網友直呼「霧茫茫一片霧淞，別有一番風味啊！」

新竹、苗栗　發布低溫特報

新竹、苗栗　發布低溫特報

追雪必學「雪鏈安裝術」

追雪必學「雪鏈安裝術」

投票完晚上變天！明起低溫探14度

投票完晚上變天！明起低溫探14度

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

關鍵字：

寒流低溫除夕

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

購物天后曝家醜：她發瘋住進療養院

謝和弦開唱風雲榜前一夜通話扣嫂　「以死相逼」離婚

謝和弦成功求婚莉婭「我會拼命保護妳」

雪莉過世3個月…父爭遺產！親哥怒揭內幕

無尾熊手腳捆繃帶　窩洗衣籃入睡

10°C以下警報再發！除夕變天轉雨

小S深夜吐婚後14年心聲！

6星座2020前三個月偏財運爆棚！唐綺陽：水瓶2月中前多做好事

國中妹「核彈級腹痛」送醫！醫驚：有脊椎…下秒床單濕

富二代是殺人魔　藏200碎人骨　

謝和弦求婚莉婭後首現身！小巨蛋嗨跑「狂吻女粉手背」

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

從樹拉開！無尾熊抱緊孩痛苦哭喊

謝忻主持尾牙到一半「狠被斷麥關燈」！

更多

最夯影音

更多
OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕

OMG！林宥嘉帶著《少女》突襲婚禮　直接從影片中走出來..超羨慕
羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

羞爆！攔查行李尋獲超粗雙頭姊夫　海關「謎樣表情」瞪眼：抓到了齁

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

蔡健雅翻唱《說好不哭》　周杰倫認證：太屌了...急cue阿信一起聽

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

阿伯收「吳怡農黑提袋」激動落淚　哽咽回應：他沒忘記我們的承諾

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

防騎士滑手機！熱血警路口遞宣傳單　自備大聲公宣導：出車禍更晚回家！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面