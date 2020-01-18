再冷一天！今晚低溫探11°C　1/19起回暖「到除夕都是好天氣」

▲冷氣團來襲，今晚全台冷颼颼。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

今日受大陸冷氣團影響，全台各地氣溫均低，中央氣象局表示，今晚到明晨中部以北低溫約11到13度，局部地區可能因輻射冷卻出現10度低溫，不過明日開始冷氣團減弱，一路到除夕（24日），氣溫將會逐漸回升，北部地區高溫最高可回到26度，整體偏暖適合出遊。

氣象局表示，今天白天北部及宜花高溫回升有限，僅16至19度，台東高溫約21度左右，中南部23至26度，另外，北部3000公尺以上高山路段有結霜發生的機率。據觀測，今晨新北市及桃園局部地區出現10度左右低溫。

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氣象局預報員官欣平表示，今晚到明晨氣溫仍低，且由於大氣環境轉乾、風力轉弱，輻射冷卻效應會更加明顯，中部以北低溫約11到13度、南部地區14到15度、花東地區14到15度，西半部局部地區可能因輻射冷卻出現10度低溫。

▲今晚低溫約11度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

官欣平指出，明日起冷氣團減弱，各地氣溫將逐步回升，北、東高溫可回到20到22度左右，中南部約25到26度，不過仍須留意日夜溫差。且明起水氣也越來越少，一路到除夕，天氣狀況都相對穩定，各地都是多雲到晴。

官欣平表示，下周二（21日）台灣整體天氣改吹偏東風，各地低溫、高溫都會明顯回升，低溫約15到18度，北部地區高溫約23到26度、中南部約26到29度。且各地天氣穩定，僅東部地區會有局部短暫雨。

官欣平提醒，到了大年初一（25日）後，水氣逐漸增加，不排除會有下一波冷空氣影響，預計初一後北、東等迎風面地區會有降雨。

▲今晚低溫約11到13度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，今晚最低溫約11到13度，明天白天冷氣團逐漸減弱，溫度逐步回升到除夕，水氣減少，北部轉為多雲偶有陽光。

臉書專頁「天氣即時預報」也表示，周一（20日）前的晚上到清晨時段依然很冷，中北部低溫約12到13度、東南部14到15度。下週開始，冷氣團結束，各地將一路回暖到「小年夜」，期間是東南風、南風吹，水氣少、好天氣、相當溫暖。