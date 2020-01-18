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法鼓山除夕夜撞鐘108響　「築」起走春祈福裝置藝術

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▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 萬人齊聚祈福許好願。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

▲ 法鼓山除夕夜撞鐘108響，萬人齊聚祈福許好願。（圖／資料照／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市金山區的法鼓山世界佛教教育園區，已高掛起恭賀新禧的紅色喜氣燈籠，在日24除夕夜敲響祈願世界祥和的108響法華鐘聲後，將結合裝置藝術、互動科技、手作分享，種種禪味滿滿的體驗項目，在園區各處等待民眾前來歡喜走春。

竹藝家徐暋盛2020年協助於園區的停車場接駁區、遊覽車停車區、禪堂平台區以及來迎觀音公園，以荷葉、祥雲、石窟等意象的大型竹編藝術裝置，要為民眾「築」起吉祥歡喜的年節氛圍。看著陽光從竹編中透出，交織出的金黃色光影灑落在綠草之間，伴您雙手合十，共築新年的幸福希望。春節期間（初一至初五）來法鼓山園區走春，更可透過身心的五感體驗，享受喜悅放鬆的春「禪」饗宴。

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▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 「築」起走春祈福裝置藝術。（圖／法鼓山提供）

▲ 竹藝家徐暋盛2020年協助於園區，擺設意象大型竹編藝術裝置。

座落在來迎觀音公園內的合十雙手竹編，更是十分吸睛。為參訪民眾帶來安心、親近的感受。雙掌合十帶有祝福、問候及尊敬之意，相信前來拍照打卡的民眾，穿梭於巨大的合十雙手時，也會自然而然地隨之歡喜合十，為熱絡的新春祈福方式增添更多溫馨。

法鼓山表示，園區內的彌陀殿，則以新穎的多媒體互動祈願樹，讓民眾能以QR CODE的掃碼方式，將許下的心願立時化做祈願樹下的種子，讓滿滿的正向願力生長、化成無數光點，遍照十方世界。

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 「築」起走春祈福裝置藝術。（圖／法鼓山提供）

▲ 法鼓山園區走春 「竹」起鼠年心希望。

法鼓山說，結合傳統藝術與禪法的手作體驗，也在園區第一大樓等您與禪相遇。包含以鼠年結合法鼓山年度主題「培福有福」設計的版畫拓印，在輕點墨、輕輕刷的專注體驗中，感受身心放鬆，今年也特地將12生肖的拓印版畫一一陳列，民眾在體驗拓印之餘，也能將往昔精彩盡收眼底。

除此之外，「如鼠家珍」的松鼠紙板塗鴉、「心心相應」的卡片製作，都能讓前來的孩童與父母，藉由各自的創意巧思，將滿懷的情感，在作品當中盡情展現，帶回家的不僅是世上僅有的獨特作品；滿滿的溫馨回憶更是讓心滿載而歸。

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 「築」起走春祈福裝置藝術。（圖／法鼓山提供）

▲ 法鼓山特地將12生肖的拓印版畫，讓民眾體驗拓印。

在滿是熱鬧溫馨的年節氣氛裡，法鼓山也規劃有以茶結合禪修的「初心奉茶」，邀請走春的民眾以茶會友，一起喫茶、品茶。帶領民眾領略每一泡、每一品、每一刻都是獨一無二，進而珍惜「一期一會」的因緣。

春節期間，不論是一人，或是帶著家人、三五好友，都很適合造訪法鼓山，體驗安心也安家的幸福圓滿。法鼓山新春活動詳情可上法鼓山新春活動專頁：https://year.ddm.org.tw/，或親洽法鼓山各地分院知客處，歡迎民眾一同迎接「培福有福」的吉祥大好年。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 「築」起走春祈福裝置藝術。（圖／法鼓山提供）

▲ 法鼓山除夕撞鐘祈福108響 「築」起走春祈福裝置藝術。（圖／法鼓山提供）

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