聯想首款獨立研發的VR設備來了！可獨立使用無須插入手機或連接PC

▲圖為聯想Mirage Solo。（圖／取自聯想官網）

記者王曉敏／綜合報導

聯想目前為止仍未在虛擬實境（Virtual reality, VR）的投資上取得最好的報酬，不過該公司似乎仍未放棄在VR領域的探索，根據其向美國聯邦通訊委員會（FCC）提交的「Lenovo VR3030S」新申請，聯想即將推出首款獨立研發的VR一體機。

所謂的「一體機」意味著該設備將與聯想先前與Google合作推出的Mirage Solo或臉書旗下的Oculus Quest一樣，設備自有處理能力，無須插入手機或與PC連接。此前Mirage Solo因上錯了「Daydream VR」這艘遭Google廢棄的船而被迫擱淺，為此，分析師猜測，聯想這款新的VR設備預計將採用其他平台，如Valve Steam VR、微軟的Windows Mixed Reality或臉書旗下的Oculus等，不過具體為何者仍待聯想公布。

有消息指出，其中一份FCC文件顯示標籤為「Lenovo Mirage VR S3」，不過目前也尚無法得知其是否確實為「Lenovo VR3030S」的產品名稱，但可以相信該設備應為Mirage Solo的後繼產品。

而根據聯想官網，「Lenovo Mirage VR S3」搭載高通Snapdragon 835處理器、可在Android上運行，每隻眼睛的解析度為1920 x 2160，電池容量為4200mAh。其似乎為一款簡單的低價3DoF設備。與Oculus Go相同，該設備並不具備內向外追蹤技術（Inside-out Tracking），這意味著用戶無法靠著移動身體在VR中四處移動。據聯想發布的新聞稿，該設備預計於今年春季推出。