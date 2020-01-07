聯想在CES秀出第一款可折疊螢幕筆電　售價7.5萬起！

▲ThinkPad X1 Fold。（圖／翻攝自macrumors）

記者陳心怡／外電報導

聯想去年發表可折疊機「ThinkPad」雛型，直到今年CES消費電子展，聯想正式展出首款可折疊螢幕筆電「ThinkPad X1 Fold」，這款筆電配有 13.3 吋可摺疊LED螢幕，比例為 4：3。

聯想表示，ThinkPad X1 Fold 是由輕質合金和碳纖維組合而成，並由皮革保護套保護，整體重量不到1公斤，旨在「在多面上操作可無縫變形」，可從小配備轉變成全平面顯示器。

▲ThinkPad X1 Fold很輕量。（圖／翻攝自macrumors）

ThinkPad X1 Fold 搭載英特爾 Hybrid Technology 的 Intel Core 處理器，配備 Windows 10 作業系統，但要到稍晚才會增加 Windows 10X 支援以「增強用戶的可折疊體驗」。

聯想認為，X1 Fol 將成為手機、平板和筆電之間的橋樑，使用者今後改用 X1 Fol 就可免於為了多種形式的工作，得在各種設備中切換使用。

▲X1 Fol 為手機、平板和筆電之間的橋樑。（圖／翻攝自macrumors）

如果在橫向螢幕使用下，內建有整合支架，可讓用戶利用藍牙迷你折疊式鍵盤 (Bluetooth Mini Fold) 打字，關機折疊闔上後，該鍵盤可用內部磁鐵固定吸附在設備上，並進行無線充電。

▲迷你折疊式鍵盤。（圖／翻攝自macrumors）

在直式螢幕下使用下，用戶可以使用搭配的觸控筆「Active Pen」做筆記或繪製草圖， X1 Fold 可以完全攤平，因此在直式螢幕下可當作平板電腦使用，也可以將其對折後像書本一樣閱讀。

▲可用觸控筆做筆記或繪製草圖。（圖／翻攝自macrumors）

除此之外，使用者還可同時利用 2 種獨立顯示器進行多項任務處理，也可連結到全尺寸的鍵盤和滑鼠，或在桌上使用時靠 USB-C 連結第二個顯示器。

聯想計畫今年中推出 X1 Fold，售價自 2499 美元（約新台幣7萬5千元）起。