快訊／蘇嘉全最後一次敲下議事槌　109年度總預算三讀通刪246億元

記者陶本和／台北報導

立法院長蘇嘉全20日主持立法院院會，這也是他最後一次敲下議事槌。約莫中午左右，院會完成中央政府總預算三讀，朝野共識將通案刪減1.17%約新台幣246億元。

109年度中央政府總預算案歲入編列新台幣2兆1022億元，較108年度預算數增加1098億元，約增加5.5%；歲出2兆1022億元，較108年度預算數增加1042億元，約增5.2%。朝野黨團16日達成共識，通案刪減246億元。

另外，備受關注的「New eID」（數位身分識別證）相關預算，內政部編列4億2768萬元。根據時代力量的提案，認為New eID於政策目標、適法性、技術可靠性等諸多爭議，因此減列金額4億2768萬元，待法源依據及政策規劃完備後，始得重新編列預算推行相關計畫。

在國民黨團方面，則是提案「New eID」數位身分證相關預算減列768萬元，其餘凍結1億元，待內政部向立法院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。對此，民進黨團則提出對案，強調世界各國所發行的身分證明文件大多朝向使用eID，但外界對於其資安問題仍有疑慮，請內政部應積極聽取各界意見，檢討並完備相關法律規範，並提案凍結10分之1預算。

在經過表決後，通過民進黨團之提案，凍結約4276萬元，待內政部向立院內政委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

▲立法院長蘇嘉全最後一次敲下議事槌。（圖／記者屠惠剛攝）

