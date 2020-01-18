22歲男「扮醫生」和78歲奶奶戀愛！　騙走765萬救命錢「買車養老婆」





▲22歲男假伴醫生，騙取78歲女子錢財。（圖／翻攝自南方都市報）

記者劉亭／綜合報導

廣州番禺17日破獲一起詐騙案件，一名22歲男子誆稱是中醫師，在獲得78歲宋姓女子的信任後，2018年成為男女朋友關係，期間騙取了170萬元人民幣（約765萬元新台幣）。目前，高某已被番禺警方依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。

根據「南方都市報」報導，宋姓女子為外籍華人，本身有糖尿病，2016年透過保健品廣告，認識了一名自稱「北京同仁堂老醫師」的繼男（化名），隨後2年陸續購買了20多萬元人民幣（約90萬元新台幣）的保健品，兩人只透過電話聯絡，在2018年確定了戀愛關係。

繼男2019年10月謊稱兒子跟人打架，需要100萬元人民幣（約450萬元新台幣）請律師，宋女聽從要求辦了一張新的銀行卡，並寄到北京。繼男之後讓老婆聯繫快遞員，拿走銀行卡。

2019年10月28日，繼男又再度向宋女要求70萬人民幣（約315萬元新台幣）救急。得手後，繼男電話告知宋女，因兒子的事電話已被員警部門竊聽，讓宋女拉黑其號碼並不要聯繫他。宋女至2019年12月2日都聯繫不上繼男，察覺異樣後，向番禺警方報警求助。

番禺警方立即成立專案組展開偵查，並迅速幫宋某凍結了銀行卡中的30萬元人民幣。很快，專案組民警鎖定了一名嫌疑人高某（男，22歲，甘肅人），於2020年1月8日上午11點在甘肅高某家中將其抓獲，現場繳獲贓物小汽車一輛。

經審訊，高某對假冒「北京同仁堂老醫師」繼某詐騙宋女170萬元人民幣供認不諱。高某交代，在得手100萬元人民幣之後，他第一時間買了一輛車，剩餘數十萬人民幣已用於日常生活開銷。