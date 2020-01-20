問卦「恢復2年徵兵制」誰會反對　過來人解析…關鍵不在役期：這點得先改

▲當兵是大部分男人的必經之路。（示意圖／陸軍司令部）

網搜小組／鄺郁庭報導

當兵是台灣男人必經之路，而我國過去的兵役制度是屬「徵兵制」的義務役，本來要當1年的兵，到107年改成招募並行，自102年開始，民國83年1月1日出生後的役男只需要接受4個月軍事訓練。有網友就在PTT上問卦，「如果恢復兩年的徵兵制度誰會反對的卦？」話題引發熱議，就有人直呼「訓練內容先改吧！」

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「如果恢復兩年的徵兵制度誰會反對的卦？！」文中表示，「現在的局勢應該令人感到不是很安穩，為了各方面的安全維護，應該不會有台灣人反對恢復徵兵制度吧？」看到貼文後，話題馬上引來不少人竊笑，「嘻嘻！我當完了」、「還好我退了。」

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▲原PO問「如果恢復兩年的徵兵制度」誰會反對。（示意圖／資料照）

其他網友則紛紛留言，「還沒當的人啊」、「準備當兵的人」、「沒當兩年的回訓，最慘的是那些沒當過兵的，前面一堆大學長、大大學長、大大大學長」、「我支持」、「其實很多家長都不希望自己小孩去當兵」、「什麼都是假的，只有退伍令是真的」、「比起這個，比較希望入聯，效益大太多。」

其中很多人都認為，若是真的要對國家有幫助，問題不在於役期長短，「訓練內容先改吧」、「現在的戰爭，那種徵來的兵只能當炮灰吧」、「軍中很多制度需要修改，不然當多少年兵，對國家幫助都不大，只是浪費時間，並非單純用法律徵兵，而是讓人民理解並認同當兵的重要性。」

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