經典一代重啟！新作《數碼寶貝大冒險：Ψ》首張視覺曝光　小五太一回來了

▲《數碼寶貝》第一代將要重啟。（圖／翻攝自推特）

網搜小組／鄺郁庭報導

日本動畫《數碼寶貝》系列是許多人的童年回憶，該動畫在2020年2月21日將上映劇場版《數碼寶貝大冒險最終進化絆》，同時也是男主角太一和數碼寶貝最後的故事。沒想到近日官方宣布要重開機，重製第一代數碼寶貝，主角是小學五年級的太一跟亞古獸，故事時間改到2020年，將在4月播出，話題引發熱論。

有網友在PTT的C_Chat分享情報「新作TV動畫 數碼寶貝大冒險：Ψ 4月放送」，文中則是翻譯出日本官方宣布的資訊，「2020年4月每週日早上9點，富士電視台放送，監督（應為製作人）：櫻田博之、腳本：富岡淳廣」。原PO接著大讚腳本負責人，「找來寶可夢神腳本家富岡淳廣，基本上穩了」，並說寶可夢經典好看的好幾集就是富岡淳廣寫的。

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▲▼視覺圖和介紹釋出。（圖／翻攝自推特）

原PO表示，這次的主角是小學五年級生的八神太一亞古獸，故事時間背景改到2020年，算是重啟，「完全新作故事：新設計的數碼機、稍微變更的登場人物們，數碼獸引起現實世界的危機，太一他們透過數碼世界來解決，先前夥伴的進化稍微有點驚喜。2020年春，數碼寶貝TCG發售，卡片有很多戰略變化。」

看到相關資訊後，有人表示蠻期待，「視覺圖不錯，感覺可以期待」、「初代就是經典，懷念」、「還有重啟這招喔XD」、「人設一樣真是太好了」、「終於要出了」、「這個畫風，我要X了啦」、「超期待～～」、「覺得可以，希望有當初的感動」、「冷飯，不過我喜歡XD！」

不過大部分的網友都不看好，「太一又被東映打回重讀小五，幫QQ」、「劇場版還沒上映，又來炒冷飯」、「用到重啟，代表東映真的沒招」、「啊講真的，續作不只受眾根本不到一半，劇情也各種炸裂，搞了半天還是只有初代而已」、「太一：我好不容易長大的說」、「可以不要再消費了嗎真的很難看。」

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