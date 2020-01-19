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尾牙抽獎幾家愁！「中多少CP值最差」他曝3千禮券超尷尬　悲劇答案紛紛出爐

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▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲原PO問「尾牙中多少CP值最差？」（示意圖／記者涂含昀攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日各公司行號都在舉辦尾牙餐敘，高額獎金禮品的抽獎環節不只考驗人品，更是餐會的重點戲。有網友在PTT發文表示，說他個人覺得抽獎抽到3000元禮券的CP值最差，會有一種賠了夫人又折兵的感覺，好奇問其他人覺得「尾牙中多少CP值最差？」鄉民就紛紛留言分享自己抽到的差評獎項，話題意外引發熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk發起討論「尾牙中多少CP值最差？」文中直問，「尾牙中多少CP值最差？前提是沒中的人還有參加獎1000元」，並說他個人覺得3000元禮券最差，因為不一定用的到、還要請同事，有一種賠了夫人又折兵的感覺。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，網友紛紛留言，「我們慣例是10萬以下獎不用請，都是小獎」、「3000塊禮券還要上台給高階主管頒獎」、「3千也要請哦？3萬以上再說吧」、「我們沒中的人就是什麼都沒有」、「3000還請個屁，說不定還要倒貼」、「最近吃尾牙還自己花錢參加ㄏㄏ」、「寧願沒有尾牙匯錢打發，也不用吃尷尬還要表演猴戲給老闆跟顧問看」、「有得拿就該偷笑囉！」

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▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲近日是尾牙旺季。（示意圖／pxhere）

有人則是分享自己曾抽到CP值很差、或印象不佳的獎品，「防曬乳」、「我中2次，第1次是跟客戶玩遊戲贏的，第2次是客戶加碼抽中，就一直被逼要捐出來重抽，最後是客戶幫忙說話才沒捐，加起來也才1萬，就被其他單位主管逼要請全公司喝飲料」、「刮刮樂一張，然後什麼都沒中」、「腳踏車吧？不能買東西還被ㄠ分紅」、「我中保溫杯欸夠X了吧」、「小米手環，中獎請客賠更多」、「刮刮樂加銘謝惠顧QAQ」、「eo4！拎X罵抽到好市多烤雞啦！」

本站日前也曾報導《尾牙抽中「醫藥箱」得主全掛彩　最嚴重車禍住院一個月…網友嚇「好邪」》，一名網友卻在臉書社團《爆廢公社公開版》發文抱怨，一開頭就先問「大家抽過最爛的尾牙禮物是什麼」，接著才說公司提供5個醫藥箱作為抽獎獎品，結果被「強迫中獎」的人，之後通通都掛彩，讓一票網友看了直呼「好邪門！」

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