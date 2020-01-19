阿童玩真的！「金色力量黨」下午成立大會　2黨徽釋出：陰陽交合、混天太極

▲童仲彥創金色力量黨。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

網搜小組／鄺郁庭報導

前台北市議員「台灣阿童」童仲彥創黨玩真的！去年12月中，他在臉書宣布要成立新政黨「金色力量」，主要的政見也呼應他過去總是掛在嘴邊、更放在心上的「性專區合法化」，他還釋出線上申請表，讓有意願入黨的民眾登記。阿童日前也陸續公布黨徽，今天更要迎來「金力黨」成立大會，吸引網友熱議。

童仲彥17日下午先在臉書粉絲專頁「台灣阿童─童仲彥」貼文，「各位金力黨員，您這幾天收到有名字、有黨員編號的簡訊，不是罐頭簡訊，是『小柔鞭』阿童小編一個個打的！」並請黨員準備好一些事前作業入黨，等119成立大會就可以簽到。之後更貼出黨徽照片，「我自認，這是全台灣最屌的黨徽」，並邀約黨員19四下午2點到成立大會聽他講黨徽的故事。

▲▼金色力量2種黨徽。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

18日上午童仲彥臉書再度發文，貼出金力黨第2款黨徽，「陰陽交合、混天太極，繼昨日公布『一、太極流動』，今日再公布『二、萬物幾何』，共兩款。」19日上午則是興奮表示，「開始準備今天下午2:00，金力黨成立大會，等各位創黨先進大駕光臨哦！」

▲童仲彥比出金力黨手印。（圖／翻攝自Facebook／台灣阿童─童仲彥）

童仲彥要創黨，就有網友將黨徽樣式轉貼到PTT，鄉民紛紛留言笑議，「阿童對這個這麼認真幹嘛啦」、「這黨徽很有設計感」、「怎麼覺得有種神棍的感覺 =_=」、「勸各位要量力而為啊！寓意很深」、「拿黨證去金色三麥有打折嗎」、「量力色金」、「橘色金色不會分，可憐哪」、「不是應該是金色狂風嗎？」

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