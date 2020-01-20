結婚12年愛妻「完全停機」　中年男忍不住花錢：沒試過這麼棒的…網意見兩極

▲英國男子安德烈仍有性慾，面對妻子「完全停機」，忍了3年半最終破戒。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國49歲男子安德烈（化名）和妻子結婚12年，5年前妻子就不再和他發生性關係，無論怎麼詢問對方的想法，都無從都知，讓他非常困惑和受傷。慾火焚身的安德烈多次被拒絕後，終於忍不住「花錢滅火」，解決了自己的需求卻對妻子非常愧疚，現在不知道該怎麼辦。網友的看法相當兩極，一派認為安德烈違背了神聖承諾，一派則認為，若性需求不滿足，「難道一輩子這樣下去」？

英國《太陽報》（The Sun）專欄「親愛的黛德芮」（Dear Deidre），經常供讀者寫信自白，再由黛德芮回覆建議，這次是一名男子在面臨抉擇時，向自己慾望妥協的故事。安德烈和老婆相差9歲，彼此之前都曾離過一次婚，「我在第一段婚姻中有了2個小孩，不想要再更多了，而老婆也和2個孩子相處得不錯。」

安德烈說和老婆在一起大部分時候都是開心的，也彼此相愛，床上的運動頂多只能說好、普通和有滿足需求，卻從來沒讓他覺得欲仙欲死。然而從2015年開始，安德烈每次只要開口，或甚至只是想要抱抱老婆，「她就會一把推開我，然後隨便找個藉口拒絕。」





▲安德烈形容花錢買春，卻買到了一輩子最好的性經驗。（圖／pixabay）

「我問過她我做錯了什麼，但她就是不肯說」，安德烈表示，老婆只是告訴他想要兩個人繼續把生活過好就行，「我試過了，但我實在太想念和她上床的時光。出去度假或外宿，只要想到晚點不能和她共度激情的一夜，就讓我覺得難過。」他說撐了3年半，最後還是忍不住走上花錢一途。

安德烈表示，第一次和一名女子進行性交易時，其實感到非常慚愧，但「性愛實在太棒了，所以我又回頭找了她們好幾次。」6個月下來，安德烈和「女孩們」發生了很多次關係，期間仍想要老婆談論這個感情中相當重要的問題，但老婆還是無動於衷，「雖然我仍然愛她，但她完全不想要和我討論出一個結果的樣子，還是讓我很生氣。」

安德烈自白，自己曾想過要在外面找個愛慾都能契合的人，因為「要放棄享受一段有激情的關係，對我來說實在言之過早了」，「我真的不想傷害她，但我也不覺得我這麼做是完全不可裡喻的。」

網友們紛紛留言，「與其付錢做這種事，還不如把錢捐了做點善事」、「創作文啦」、「很糟糕，你不會好好解決問題嗎」、「哼，看A片不就得了，還不用和別人打交道」，也有人認為「這就是婚姻」、「如果女方不顧男方需求，單方面禁慾，其實也不能要男生就跟著禁慾。」

黛德芮則回應，安德烈是因為種種前因而有了這個後果，所以並沒有錯，而且老婆對於她自己的改變都不願說明，實在讓人惋惜。不過黛德芮要安德烈仔細思考，是不是自己在哪些方面的改變，導致老婆不願意再和他親近，或是老婆想要自己的孩子，卻因他堅決不要，而因此懷恨於心。所以黛德芮的結論仍是，若想繼續關係，就必須找出問題，雙方都需要溝通。